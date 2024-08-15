涉非禮兩女分兩次起訴　港女足前助教申覆核質疑控方一罪兩審

曾為香港女子足球成人代表隊助教之一的黃子偉，被指涉嫌向兩名女子施「鹹豬手」。他被落案起訴懷疑非禮其中一人，今年3月獲判無罪。至6月律政司再就餘下一名女子的懷疑非禮事件提控。黃子偉上月去信要求律政司重新檢視起訴決定，獲回覆指將繼續檢控。黃子偉昨日(14日)入稟高等法院申請司法覆核，質疑控方一罪兩審，要求推翻律政司決定。

司法覆核申請人為黃子偉，建議答辯人為律政司司長。黃子偉沒有律師代表，他自行用英文撰寫申請書指，自己被指控在2021年7月至9月期間3度非禮X，及在2021年1月至5月兩度非禮Y。執法部門就這兩宗事件拘捕他，向他展開調查，兩次事件的警察檔案編號相同。他之後就事主X的指控，被落案起訴3項非禮罪，經審訊後獲判無罪。裁判官同時裁定，2022年8月19日所作的錄影會面紀錄不可呈堂。

申請書續指，X及Y兩案是緣於同一調查，他在涉及X一案中獲判無罪後，卻又被控非禮Y，質疑事件涉及一罪兩審。今年7月18日，申請人透過律師去信律政司，要求覆核核控他涉非禮Y的決定，律政司在7月24日回覆指會繼續檢控。申請人申請司法覆核，要求推翻律政司繼續檢控的決定。

案件編號：HCAL1337/2024