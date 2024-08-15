蝴蝶園助增周邊生物多樣性　院友享受自然生活慰藉心靈

在香港不常見的蝴蝶柑橘鳳蝶有經常出現在院内。

蝴蝶象徵生命短暫，但亦代表生命周而復始，善寧會賽馬會善寧之家《福善花園‧蝴蝶園》今日(15日)開幕，善寧會表示，希望藉蝴蝶園鼓勵病人和家屬好好相處，珍惜時光。環保協進會指，蝴蝶園的建設除了生態好處外，還有重大的意義。院友也表示，住院期間心靈有得到安慰。此外，蝴蝶園設立至今，也吸引到了多種不同的蝴蝶，更有在香港不常見的蝴蝶品種。

環保協進會總幹事邱榮光表示，建立生態蝴蝶園有助增加周邊的生物多樣性，為蝴蝶及其他生物提供棲息地。邱榮光指，至今認證蝴蝶園共20個，當中包括商場、學校、已修復堆填區等等，於香港覆蓋面廣闊，現更達至院舍蝴蝶園。於『全國生態日』作為開幕日，生態蝴蝶園的建設除了生態上的裨益外，同時亦提供心靈慰藉場所，陪伴院友渡過生命最後一段路程，意義重大。

善寧會主席汪國成表示，為提升園內的設施特別優化花園，拓展成目前的《福善花園‧蝴蝶園》，為花園增添生氣，並增加生物多樣性。也希望藉著『蝴蝶園』，鼓勵病人和家屬珍惜一家人好好相處的時光，將愛承傳下去，不留遺憾。院友周婆婆和女兒梁小姐表示，蝴蝶園讓院友住院期間，有一個戶外自然環境享受生活。她們看到蝴蝶飛舞帶來盼望，心情得以安慰。

另外，在生態蝴蝶園設立至今，已吸引到不少品種的蝴蝶前來訪花吸蜜及棲息。直至現時為止，經錄得超過20種蝴蝶，例如巴黎翠鳳蝶、遷粉蝶及酢漿灰蝶等，而當中更不乏香港不常見的品種，如柑橘鳳蝶，就經常出現在園區內，可見生態蝴蝶園在建成以後已開始見成效。