醫療水平跌不休　事故頻爆市民愁

香港醫療水平愈來愈差，公立醫院醫療事故頻生。醫管局數字顯示，去年第四季至今年首季，公院共錄得59宗醫療事故，幾乎每3天就發生一宗醫療事故，市民到公院求診猶如「一隻腳踏進閻王殿」。有市民批評醫療水平退步；有基層組織指，面對人口老化愈趨嚴重，除增加醫護人手，當局亦須檢視能否透過人工智能或大數據等新方法，處理不同的醫療程序；有議員認為，本港醫療人手比例出了大問題，雖然議會通過吸納更多非本地培訓人才，但短期內難救近火。

醫療事故不斷，早前有患者家屬向《東呼即應》申訴，指她的七旬父親到公院接受治療，卻在不適的情況下被迫出院，結果翌日便要再度住院，之後還染上新冠肺炎。事實上，輸錯血、派錯藥、派漏藥、錯調X光片，甚至遺留手術紗布、儀器零件在病人體內等情況屢見不鮮。

社區組織協會幹事彭鴻昌表示，人口老化情況嚴重，增加香港醫療負荷，但人手上卻未有相應增長，變相醫護工作量大增，壓力亦愈來愈大。他認為除了增加人手外，政府亦應研究能否透過科技或人工智能等，處理不同的醫療程序，從而有效地運用醫護人手。

他續指，醫療人員短缺，尤其公立醫院求診人數眾多，導致部分醫護在態度上或未能令病人滿意，令醫患關係惡化。他認為病人與醫護之間要互相體諒，改善醫患問題，同時政府亦需要檢視現時醫療上，有否需要投放更多財務或人力資源。而醫管局則要妥善運用有限資源，亦要利用科技提升服務效率，令病人滿意。

議員陳凱欣認為，香港醫療質素不差，特別是治療癌症或嚴重病症上，與外國比較更是毫不遜色。她續指，其實香港器械、藥物和人手都有，但間中出現一、兩宗醫療事故，就可能令市民產生「怎麼香港會出現這種事」的感覺，影響市民對醫療水準的想法。但她亦坦言，本地醫療人手的比例的確追不上很多大城市，拖累香港難以發揮出高水準醫療服務的優勢。

例如牙醫註冊問題，其實港大牙醫學院水準一直以來都排在全球首三位，但培訓出來的學生數目很少，而本地培訓地方亦不足，導致本地牙醫短缺。陳表示，為解決相關問題，立法會就不同醫療人手法例作出修訂，希望吸引更多非本地培訓人才，但由於問題已經存在一段時間，就算修改法例，短期亦不會有一班非本地的醫護人員充當「雷霆救兵」來港。