寶蓮寺兩狗遭膠袋笠頭棄置　消息指兩廚師涉虐畜被捕

大嶼山寶蓮寺驚爆虐狗事件，有網民在社交群組「佛門警訊 Buddhist Alert ( International )」發貼指，寶蓮寺有工作人員本周二(13日)殘忍虐狗，兩隻狗女被該寺工作人員以塑膠袋笠頭，再開車拖至後山棄置。寶蓮寺證實收到投訴，已派員在相關地點尋犬。

消息稱，執法部門經向有關機構了解及調查後，今日(17日)以涉嫌殘酷對待動物，拘捕2名分別姓伍(65歲)及姓徐(46歲)男子，二人均為廚師。

貼文又提到，兩隻狗女被寶蓮寺廚房人員共同圈養多年，惟一直有人欲除之而後快，有工作人員疑於廚房製作齋菜時踩到狗尾，被狗女反咬而懷恨在心，故狠心送走兩隻狗女。現時兩隻狗女不知所終，生死未卜，甚至有指兩狗女已慘遭殺害。

寶蓮寺在社交平台發文，指已接獲投訴指轄下員工帶走昂坪範圍的兩狗隻作遺棄。禪寺指，佛教以慈悲為懷，該寺一直善待昂坪流浪狗隻，為狗隻提供基本休息場所、安排絕育、打防疫針及一般醫療等。得悉事件後，已即時查問涉事員工，並安排人員前往涉事地點(深屈路轉入延慶寺路口)尋找狗隻，暫沒尋獲。