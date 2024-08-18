地區諮詢會 市民促政府支年輕人置業 「起碼有個家」

政府今日(18日)在大埔舉行地區諮詢會，逾百多市民出席，當中有年輕人、退休人士、少數族裔及殘疾人士。

從事於藝術館的賴筅生希望香港之後可成立更多文藝設施，他指香港人才培訓需求殷切，尤其是策展專業、修復專業人員，需要青年培訓。

王屋區關愛隊隊長周秉謙表示香港推廣無處不旅遊，認為香港可以發展特色吉祥物，吸引中外旅客，活化古蹟增加商業元素。

潘先生指近期東涌新市鎮發展已經有20年，相信居屋供應未追上需求，希望政府可以支援年輕人，讓年輕人「起碼有個家」，建議調整公屋和居屋分配、重啟公屋購買計劃；又指政府雖然有青年宿舍，但有居住年期，希望政府可以幫助青年人置業。呂先生表示，政府可考慮建設虛擬資產監管局，協調不同部門的監管，又指要做好投資者教育。

譚小姐則指政府再就業津貼計劃反應良好，有很多50多歲因疫情退休的工友表示可以出來工作，但她指有工友表示交通津貼計劃門檻在疫情後回升到400港元，希望計劃可以再下調門檻、增加津貼，又指偏遠地區，如屯門元朗天水圍等需要個多小時才能上班，尤其天水圍北地區，希望可以重組巴士路線。

有北區居民指青少年體育訓練資源不足；又指北區沒有酒店設施。

范先生表示，政府需要針對8大中心有行動綱領，指8大中心「聽得多、介紹唔少」，但落實時和市民有距離感。他又指文化和旅遊結合，需要在18區發掘重點，稱除量外，質素也非常重要。

政府則指關注8大中心深化鞏固，尤其是金融中心，體育方面，他指奧運運動員眼前一亮，希望可以「做大做深做強」。他又指明白大家關心房屋、勞工問題。