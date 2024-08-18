土瓜灣待重建舊樓冧石屎　網民：及早拆、害死人

市建局正於土瓜灣開展多個市區重建項目，行政總監韋志成剛於網誌呼籲馬頭圍道項目業主應盡業主責任，積極維修日久失修的樓宇，以免危及公眾安全。言猶在耳，同區於2021年展開的土瓜灣道/榮光街發展計劃 (KC-016)，今日(18日)就有網民指，懷疑重建範圍內其中一段土瓜灣道的行人道，有大量自舊樓外牆的石屎剝落，碎石散滿一地，猶幸未有市民被擊中，令人抹一額汗。

涉及石屎剝落的地點，為土瓜灣道近啟明街交界，在土瓜灣道1至31號單號街牌範圍內，按市建局的資料，屬於土瓜灣道/榮光街發展計劃範圍。現場圖片所見，大部分地舖已關閉，惟該行人道並無封閉。有網民指街道平日尚算繁忙，幸周日加上下雨，人流較少才沒有市民「中頭獎」。根據網民上載至FB專頁「土瓜灣之友」的相片可見，數十塊跌落的石屎散落在行人路近馬路位置，部分碎片有手掌般大小，若行人被擊中頭部勢必流血收場。不少網民大呼危險，指該位置平日會有人在等巴士，也有人稱「拆就拆啦，唔拆放係到危害他人 」，有人更指「係咪應該入市建局數？」，另一張網圖可見現場有警員拉起封條封鎖涉事範圍，也見到不遠處大批市民在等巴士，反映現場會有人經過。

不過，舊樓從收購到真正重建會有真空期，維修責任落在業主身上。韋志成在網誌中強調，即使市建局決定在某一區啟動重建項目，由宣布展開到進行收購業權的工作，需經歷一段頗長的時間，被納入範圍的樓宇若然有維修需要，甚或已收到政府發出的強制驗樓令或修葺令，業主實在不應抱拖延心態，只等待市建局收購而棄維修需要於不顧，因為一旦在這段期間，因樓宇日久失修而造成意外，引致人命傷亡，業主們便有可能需要承擔相關法律責任，後果堪虞。