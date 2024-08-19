認索賄助兩客返珠海　金巴散工判監10周　官斥影響香港聲譽

一名港珠澳大橋穿梭巴士(俗稱「金巴」)散工，早前被指於去年農曆新年除夕前向2名旅客索賄，以協助他們登車由香港返回珠海。該名散工其後被廉政公署落案起訴代理人索取利益等兩罪，並於今日(19日)在西九龍裁判法院承認控罪，被主任裁判官徐綺薇判監10周，並下令被告須向涉案穿梭巴士公司支付等值人民幣500元的港元(即540港元)。徐官指本案案情嚴重，案件涉及內地旅客，被告行為影響香港國際聲譽，量刑時需就維護香港廉潔公正作考量。

35歲被告吳光龍，港珠澳大橋穿梭巴士(香港)有限公司(港珠澳巴)時任散工，被控一項代理人索取利益罪名，以及一項代理人接受利益罪名。港珠澳巴經營來往香港及珠海的金巴服務。案發時，金巴因應內地防疫措施，每日只可接載特定數目的乘客由本港前往珠海。乘客必須持有網上實名預訂的當天有效車票，方可登車。

被告負責在港珠澳大橋的香港口岸協助乘客登車，包括在登車閘口檢查乘客是否持有當天有效車票。案發於去年1月20日(農曆年廿九)深夜，2名內地旅客到達港珠澳大橋香港口岸，但未能成功購買當日或翌日的車票而向被告求助。被告向2人索取賄款1,000港元，以協助她們乘搭「金巴」由香港返回珠海。被告從其中一人接受賄款人民幣500元後，讓對方在未持有有效車票的情況下登車。另一名旅客則拒絕被告的要求。廉署及後接獲貪污投訴遂展開調查，最終拘捕被告。

案件編號：WKCC 1477/2024