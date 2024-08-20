大眾點評「必吃榜」232餐廳上榜　香港佔39間最多

香港美食在內地獲讚賞！內地搵食生活平台大眾點評今日(20日)舉行港澳及海外地區「必吃榜」發布會暨頒獎盛典，有13個港澳及海外城市共232間餐廳上榜，當中更有39間香港餐廳榜上有名，成為內地以外最多餐廳上榜的城市，其中位於觀塘皇廷廣場的華嫂冰室是今年其中一間屬於香港的新上榜餐廳。

今年「必吃榜」最多上榜餐廳的地區，首5位依次為香港、澳門、東京、新加坡及大阪，榜單較去年新增7個城市，上榜餐廳數增長逾60%，且有更多地道小店、本地老店出現在榜單上，10年以上的商家佔比高達59%。而香港新上榜的餐廳佔28間，當中街坊小吃店佔近20%；覆蓋的商區亦有增加，包括天后、北角、西貢等地均首次有商家上榜。至於種類方面，香港新上榜名單包含12個餐廳種類，除傳統港式料理之外，更新增亞洲菜、西班牙菜等菜系，榜單正進一步成為全面展現香港美食文化的「城市美食名片」。

本港其中一間新上榜餐廳華嫂冰室，其創始人華嫂表示，冰室的餐品相較茶餐廳更簡單，僅包括一些凍奶茶、菠蘿油、三明治等，但卻蘊藏着五、六十年代香港社會的發展歷程。華嫂續稱，其冰室至今依然沿用六十年代父輩的標準去沖製凍奶茶，直言「冰室是香港本地孵化出來的美食文化，一定要傳承下來。」