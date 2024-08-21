房委會調查數字直接套用房協租戶　議員斥做法不恰當

房協10月起加租1成，即是每戶平均每月要多繳交230港元或640港元，但會寬免首3個月加幅，即新租金會在明年1月1日起才需要繳交。房協總監今日(21日)指，過去兩年出租屋邨的成本上升幅度超過11%，今次上調租金亦未能完全彌補有關升幅。而議員楊永杰則直言能理解房協加租的安排，但不是太理想。

房協總監潘源舫表示，今次調整租金考慮了兩大因素，首要是居民的負擔能力，這方面房協參考房委會最近進行的居民入息調查的變動，有關數字為上調10.73%，因房協居民的經濟情況與房委會屋邨居民的情況相約，因此作為參考。另一個考慮因素是房協出租屋邨的營運成本上升。潘又指過去兩年出租屋邨的成本上升幅度超過11%，今次上調租金亦未能完全彌補有關升幅，加上房協轄下的20條屋邨，有一半以上樓齡已超過50年，日常維修保養及改善工程開支都不斷令成本增加。

議員梁文廣對於房協加租決定表示理解，但認為房協並無清晰的租金調整機制，而過往房協加租幅度，一般較房委會低。他認為房協將房委會的調查數字直接套用在房協租戶上，做法不恰當，建議房協未來不應該透過加租彌補營運虧損，而是要透過其他渠道融資或與政府探討，興建更多出售資助房屋項目。

對於房協指過去兩年出租屋邨營運開支上升，營運帳目錄得虧損，故決定加租，議員楊永杰認為「能理解，但不是太理想」。他說過去房協沒有制訂公屋租金調整機制，加租時會傾向考慮租戶的負擔能力，因此租金上調幅度一直低於房委會，今次房協加租幅度和免租措施與房委會看齊，普遍租戶是有少少失望。楊續指，雖然房協面對老舊公屋維修保養問題不比房委會少，對財政壓力亦有一定影響，惟房協出租單位的租金較房委會高，跟隨房委會加租1成將大大增加長者和基層租戶的經濟負擔，建議房協調整租金時繼續考慮居民的負擔能力，適當下調加租幅度，甚至將寬免額外租金安排由3個月延長至半年。至於加租所得，楊永杰期望房協能加快更換舊屋邨的老化設施，以及為依山而建的屋邨加設升降機，以便利居民出入。