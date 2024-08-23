找換店疑用艇仔處理匯款　外勞血汗錢遭凍結　涉款逾百萬

外勞血汗錢匯款遭凍結，涉事金額超百萬港元。外勞護理員權益保障互助組今日（23日）召開記者會，稱近期收到多宗經持牌找換店匯款至內地銀行戶口卻遭凍結的個案，當中大部分苦主為外勞護理員，最大一宗個案涉案金額更是超過10萬港元。互助組稱，懷疑找換店使用非法手段匯款導致內地戶口被凍結，質疑香港執法部門監管存在漏洞。

外勞護理員權益保障互助組主持MAY表示，近2個月收到19名受害者反映匯款被凍結，當中有16人為外勞護理員，涉事金額為1,018,928港元，涉及共7間找換店。MAY還表示，匯款被凍結案件並非罕見，自2018年起已有匯款或銀行戶口遭凍結的個案出現，2023年期間也接獲161宗求助個案，涉及款額約1,070萬元人民幣(約1,155萬港元)。

銀行戶口被凍結的外勞護理員阿麗表示，自己來港從事護理員13年，一直於找換店匯款，在2022年11月經深水埗一間持牌找換店匯款64,725港元至內地家人的銀行戶口，有關找換店懷疑使用涉及內地詐騙案件的第三方中介（艇仔）處理匯款，令阿麗的合法匯款無辜變成「黑錢」，該戶口隨後被內地執法部門凍結，無法提取匯款，當中大部分匯款更於2023年8月遭內地執法部門扣走。阿麗自匯款被凍結後，多次前往找換店交涉及理論，惟找換店負責人卻推卸責任，拒絕賠償。

另一位苦主阿林在2023年10月匯款5.8萬元人民幣(約6.2萬港元)至內地戶口給母親治病，隨後匯款及戶口遭凍結。在2024年3月阿林接獲內地執法部門通知，要求她同意由內地執法部門扣走一半被凍結匯款，使其內地戶口得以「解凍」，內地執法部門稱，她可向香港找換店追討上述款項。阿林指當時媽媽住院急需用錢，故只能無奈順應要求。然而，當阿林想向找換店討回款項時，店舖已經倒閉，令她無法追討。

此外，互助組成員曾有就這些案件向不同的香港執法部門報案。執法部門稱，案件涉及國內法律不能處理。另一執法部門則表示，不會協助事主追討賠償或提供調解服務，亦不會與內地相關部門交涉，只建議事主循小額錢債審裁處申索。