皇后山邨往大圍新巴士路線今首航　粉嶺至大埔約25分鐘

交通配套備受關注的粉嶺皇后山邨，今日(25日)有新巴士線首航。由城巴營辦的路線79號，今晨7時開出頭班車，由皇后山邨出發前往大圍，途經大埔及沙田。早上有居民試搭該線，由於假日車流較少的關係，居民指行車暢順，由皇后山邨至大埔市區需約25分鐘，而全程則需要約一小時，與現時轉乘巴士到港鐵站再乘車到各地時間相若，惟居民反映車費略高，建議增設去程分段收費。

79號線取道沙頭角公路經龍山隧道，再行走吐露港公路前往大圍，全程收費為13.6港元。有居住皇后山邨的居民今日乘搭首班車實測，發現由皇后山邨到達大埔市區只需約25分鐘，而到達沙田禾輋邨則需要約43分鐘，全程車用了53分鐘到達終站的大圍站。不過，今日為周日車流較少，居民指要到工作日才會「見真章」。

至於收費方面，有居民認為全程收費13.6港元偏貴，而且若只由皇后山邨去大埔都要付足全費，盼城巴日後可以提供即日回程，或分段收費回贈，以減輕居民車費負擔，亦冀可以增設沙田市中心車站方便居民。在此路線開通前，居民前往大埔須乘坐九巴78A(收費5.8港元)到粉嶺站，再轉乘港鐵到大埔墟(成人八達通收費單程為4.6港元)，合共10.4港元，較乘搭79號便宜3.2港元，而對比行車時間，則以巴士較快。