建天橋駁摩士公園　街坊質疑嘥錢

本港近年除了「大白象」頻現外，處處也出現林林總總的「小白象」工程，引發不少爭議。當局於黃大仙區興建一條有蓋行人天橋連接摩士三號及四號公園，用意是提升該兩個公園之間的整體暢達度和連通性。不過，街坊麥太接受本報訪問時表示，相關工程是多餘的，摩士公園三號同四號都已經有斜道提供予傷殘人士使用，「質疑又起天橋是浪費金錢」。另一居民同樣認為不應該興建相關工程，認為若要方便傷殘人士，直言「附近都有通道啦」，認為新天橋發揮作用有限。不過亦有居民贊成興建新天橋，認為都頗多市民行經東頭村道，有天橋會更方便市民使用公園。

該工程範圍主要包括興建一條配置兩座升降機塔的天橋、一條有蓋樓梯和重置一條現有樓梯為有蓋樓梯。路政署工程部於今年4月向黃大仙區議會轄下交通運輸委員會提供文件，指截至今年3月底，預計該工程的地基工序將於今年第3季完成，地基工序完成後，承建商將會進行橋墩及升降機塔建設工程，預計工程會於明年第3季竣工。記者早前到現場目睹有數十名工人在場進行工程，看似並未有拖延。

路政署最新回覆本報指，現正進行連接摩士三號及四號公園的行人天橋建造工程，目前工程進度符合預期，預計可按原定工程時間表於2025年第3季完成。另由於行人天橋工程完成後，地面仍有其他餘下的附屬道路工程需完成，因此已就此項工程申請完工日期為2027年2月16日的相關道路挖掘准許證。