自助預約抽血機服務　覆蓋21醫院

專科門診求診病人眾多，單是2023/24年度就有超過800萬就診人次，長長人龍加上不同地點登記、繳費、診症、取藥及預約覆診期，令不少病人無所適從。醫管局持續改善「HA Go」應用程式，其中於今年5月起讓用戶自助更改已預約的抽血期，進一步提升病人求診體驗。

醫管局表示，針對專科門診求診期間各項環節的排隊輪候，推出「易通道」，使用自助服務機和「HA Go」程式，以進行預約、登記、繳費、預約抽血、查看門診和藥劑部即時輪候狀況，以及選擇藥物送遞服務等，一概可透過手機及一站式電子服務站完成，省卻不少排隊時間。當局指，2022年起推出自助預約抽血機服務，至今年已覆蓋21間醫院，而透過「HA Go」程式，除可據醫生轉介，預約其他專科門診或專職醫療服務新症，亦可取消預約或申請延期覆診，以及自助更改已預約的抽血期。

另外，公院自2022年年底開始病人服務大使計劃，至今年已有逾50位全職病人服務大使，聯同義工隊服務病人，並於去年推出綜合病人服務站，為預約覆診時涉及較多程序的病人提供一站式支援，至今年共有29間醫院設有服務站。