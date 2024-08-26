發展局冀年內500地盤獲4S標籤　建造業稱工地安全文化仍十分脆弱

近期工地安全意外頻發，當中不乏各類致命意外，工地安全引發公眾及當局注意。今日（26日）「建造業安全周2024」開幕。建造業議會主席何安誠也表示，工地應積極參與建築設計安全先導計劃和安全智慧工地系統標籤計劃，以全面評估工地的動態風險，為安全管理提供有力支援。何安誠指出，雖政府目前已有多項安全措施實施，惟香港工地安全的文化十分脆弱，相當部分的安全理念未有落實到前線工人，例如沒有「死亡地帶」的概念，亦沒有應用安全智慧工地系統，導致大部分意外事故的發生。他指出，必須從「落地」做起，才能真正提升工地安全文化。建造業會繼續做足監督、管理及動態風險評估的工作，還會舉辦更多反思會，以避免類似意外再發生。

發展局表示，目前有逾百工地已獲安全智慧工地系統標籤，期望今年能有更多公司獲配標籤。同時，政府計劃資助租借公司，以為流動機械裝安全智慧系統。此外，建造業議會表示，將會加強對工地的管理，提升工地安全文化。

發展局局長甯漢豪表示，在實際的工作中，工地安全必須要放在首位。政府近年來與發展商、承建商等持份者緊密合作，大力推動新科技應用和工地安全智能化，包括要求大型工程全面採用安全智慧工地系統（4S），並推出安全智慧工地系統標籤計劃。對於工地系統標籤計劃，目前已有近150個工地獲得標籤，甯漢豪期望今年能有500個工地獲配標籤。另外，甯漢豪還表示，將提供額外資助予承建商用於操作系統維護和技術支援，政府本周末會將合資格申請擴展至本地天秤租用公司和流動機械公司的計劃。