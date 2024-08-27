3款不安全BB衫　嬰兒恐窒息及受傷　家長應停用

海關今日(27日)提醒市民留意3款不安全嬰兒衣服，測試結果顯示該批衣服的繩帶有導致嬰兒窒息及受傷的潛在危險，為免發生意外，家長應停止讓嬰兒穿着該3款衣服。海關人員其後採取行動，從3間分別位於尖沙咀、鰂魚涌和荃灣的相關零售商及兩間位於荃灣的批發商兼進口商檢取兩款共約1,600件有關產品，亦已向有關的零售商及批發商兼進口商發出禁制通知書，禁止他們繼續出售，案件仍在調查中。

海關指，早前接獲相關機構轉介，指市面上有3款懷疑不安全的嬰兒衣服出售。隨即派員在各區進行巡查，並試購該3款產品送往化驗所作安全測試。結果顯示，該3款嬰兒衣服的上胸繩帶有勒緊嬰兒導致窒息的潛在危險。同時，其中一款的繩帶末端鬆散，若嬰兒的手指被繩帶緊纏，可影響其手指的血液循環。而另一款的繩帶則過長，或會纏着其他物件而令嬰兒受傷，其樣本含有的甲醛成分亦超出相關安全標準的上限，涉嫌違反《消費品安全條例》的一般安全規定。

根據《條例》的規定，任何人供應、製造或進口不安全的玩具或兒童產品，即屬違法。違例者首次定罪，最高可被判罰款10萬港元和監禁1年，其後各次定罪則最高可被判罰款50萬港元及監禁2年。