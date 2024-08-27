港大醫學院獲贈超聲波組織碎化儀器　助患者無創無痛抗肝癌

香港大學李嘉誠醫學院獲得李嘉誠基金會捐贈、用於肝癌治療的「超聲波組織碎化」（Histotripsy）醫療儀器，成為亞洲首個引進該項技術的機構。該技術無創無痛，且成本相對較低，預計下月會有首名患者獲安排接受治療。

港大醫學院指，使用該技術進行一次治療的費用約為8,000美元（約62,400港元），且患者通常只需接受一次治療，毋須住院，治療效果優於傳統的質子治療、化療及電療。 在臨床試驗中，接近400名患者接受了這項技術的治療，結果顯示目標腫瘤無局部復發，且未引發任何重大迸發症。

該儀器透過超聲波組織碎化的原理，即利用高強度超聲波，針對性破壞癌細胞。儀器會將超聲波射向腫瘤細胞，令組織周圍出現大量氣泡，再讓氣泡迅速膨脹並爆裂，從而液化並瓦解癌細胞。儀器去年十月已獲美國食品藥品監督管理局（FDA）批准用於肝癌治療。

另下，基金會將捐贈另一部超聲波組織碎化儀器予香港中文大學醫學院，預計於年底送抵香港。基金會將合共捐助20名肝癌患者予兩間醫學院接受這項嶄新療法作臨床試驗。