沙田圖書館智能還書站「跪低」　可靠度惹質疑

政府表明要推動香港成為智慧城市，但外界批評政府電子化大落後。有讀者向東網反映沙田公共圖書館所設的24小時智能還書站在數星期前貼出「暫停使用」的通告，「跪低」逾兩個月令市民不便，批評智能化設施「失能」，圖書館大堂搜尋書籍的電腦及列印機等更曾一度同時暫停使用，儼如「壞機」場。康樂及文化事務署解釋，指智能還書站因機件故障，需從海外訂購零件，預計下月可完成維修。

讀者李小姐早前向東網表示，由於在沙田居住，故經常到沙田公共圖書館借書，而圖書館近期亦提升了不少智能化的設施，例如方便市民借書的智能化借書機。然而設在圖書館外及在大堂的的智能還書站卻在數星期前暫停使用，停用原因及何時恢復相關服務，圖書館方面並沒交代。

下班時間不定且間中需超時工作的李小姐，指智能還書站的24小時服務便利她在圖書館關門後去還書。她表示，儘管可以在休館後使用圖書館門外的還書箱，或者在圖書館開放時間內到櫃枱，雖然兩者都可達到還書的目的，但本來已有的智能化服務卻變回人手操作，令她感到又倒退回不智能。

她又指出，圖書館內部分智能借書機、搜尋書籍的電腦及擺放在地下大堂的列印機，曾在同一時期暫停使用，感到莫明奇妙，質疑為何同時如此多「壞機」。她又批評資訊不足，指停用的智能還書站只貼上「暫停使用」的通知並不足夠，應清楚讓市民了解原因及恢復服務的日期。不過，向東網投訴後，日前她再到沙田公共圖書館，大堂的印表機及搜尋書籍的電腦已恢復正常運作。

康文署回覆東網查詢時指沙田公共圖書館的智能還書站於7月底因機件故障，需從海外訂購零件更換而暫停服務，承辦商預計於9月完成沙田公共圖書館智能還書站的維修工作，沙田公共圖書館已更新相關告示內容，包括智能圖書館暫停使用原因、預計恢復服務日期，以及在設施暫停服務期間，讀者可在服務櫃台或於休館後使用設置在圖書館外的還書箱交還圖書館資料。

該署轄下的公共圖書館在2011年提供智能還書站，屬當時整個圖書館電腦系統更新的一部分，目前共有6間公共圖書館設有智能還書站，包括沙田、大會堂、駱克道、荔枝角、順利邨及天水圍北公共圖書館。