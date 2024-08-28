機構推癌症藥物資助計劃　助港人北上求醫購藥　每月最多5400元

治療癌症的藥物費用高昂，其中有部分不在藥物安全網或藥物名冊之列，需病人自費購買。有機構今日(28日)推出「癌症藥物資助計劃」，資助基層人士或夾心階層北上購買較香港便宜的治癌藥物；獲資助者每月最多可獲5,400港元、資助最多維持12個月。首階段開放申請9月及10月的資助名額，名額每月20人。

香港癌症資料統計中心2021年的報告指出，香港癌症的新增個案高達38,462宗，平均每日有105人確診癌症。若用於治療癌症的藥物，不在藥物安全網或藥物名冊之列，病人必須自費購買高昂的藥物。近年中國醫保藥品目錄已納入多款腫瘤科藥物，並且擴大藥物適應症的範圍，藥物價格因而大幅下降。同一間原廠製造的同一款藥物價格，普遍比香港低30%至70%，因此部分香港癌症病人選擇北上求醫購藥。

為協助本地有經濟困難的病人北上求醫，癌症資訊網慈善基金推出「癌症藥物資助計劃」，協助不符合現有癌症藥物資助要求的基層人士或夾心階層，在香港大學深圳醫院購買價格較香港便宜的癌症藥物、跟進個案並提供服務轉介。有關計劃正接受申請，申請人須持有香港永久居民身份證，並正在醫院管理局腫瘤科接受治療的癌症。通過經濟審查後，每人每月最多可獲5,400港元、資助最多持續12個月。首階段開放9月及10月申請，名額每月20人。