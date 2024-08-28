天秀路游泳池今啟用即甩轆 救生員不足室外主池及訓練池停開

康樂及文化事務署轄下的天水圍天秀路游泳池今日(27日)正式開放給公眾使用，即因救生員人手不足，只開放室內訓練池及按摩池，室外主池及室外訓練池暫停開放，直至另行通告。有區議員去信當局要求盡快聘請足夠救生員，好讓室外泳池早日投入服務。

天秀路游泳池位於天水圍天秀路20號，毗鄰香港濕地公園，為同區內康文署轄下第四個游泳池，室外設施包括一個50米乘25米主池及一個25米乘15米訓練池，主池側設有700個座位的觀眾席；而室內設有暖水供應的設施包括一個25米乘25米訓練池及區內首個按摩池，讓市民可以全天候享受游泳的樂趣。

港九拯溺員工會表示，由於新泳池出現救生員人手不足，故此只開放室內訓練池及按摩池。元朗區議員沈豪傑致函康文署，要求盡快聘請足夠生員，好讓天秀路游泳池的室外泳池能早日開放。

議員劉國勳強調相關情況不理想，指游泳池的造價不菲，建議政府先解決救生員人手問題。他表示，政府應先規劃人手及做好準備工夫，以滿足市民期待。他指有設施但沒有人手的情況可惜，會向康文署跟進，未知人手問題會否持續。

元朗區議員賴玥均表示，明白本港一直有救生員人手不足的問題，認為政府應該尋找方法及提供更多福利吸引更多人入行。她指當初區議會討論開放泳池時沒期望所有設施開放，只要求盡量開放。她表示，曾在社交媒體教導居民在康文署網站查詢相關設施開放事宜，今早到該泳池游泳若有100個人次入場，指出大多市民諒解。