訛稱派錢行善誘長者　套取個資開戶口洗黑錢　主腦等8人落網

上周三(21日)，執法部門接獲兩名長者報案，指他們在住所附近收到傳單，傳單上聲稱有人願意捐款做善事，並會給予1,500港元現金。事主根據傳單上的電話號碼聯絡對方後，依指示登上九龍區一住宅單位。期間，對方要求他們提供住址證明，並且使用預先準備好的手機應用程式，拍攝2人的個人照片，之後便依言發出該筆現金作為報酬。

過程中，兩名長者獲告知其個人資料可能會被用作開設網上戶口，他們對此感到不對勁，其後與家人商量後，決定報案處理。警員經深入調查及情報分析，鎖定一個活躍於九龍區的洗黑錢集團，至昨日(27日)採取行動，以涉嫌「串謀洗黑錢」拘捕3男5女(17至81歲)。

被捕人士包括一名集團主腦、2名骨幹成員及5名負責招攬長者的成員，他們分別報稱退休人士、家庭主婦、清潔工及無業，其中主腦及骨幹是負責為長者設立網上戶口。行動中，人員檢獲28部手機、相信是受害人的住址證明，一疊宣傳單張及約5萬港元現金。

情報顯示，今年7月至8月期間，該犯罪集團訛稱有熱心人士派發善款，利誘長者提供個人資料，非法開設至少11個網上銀行戶口，再擅自訂帳戶名稱及密碼，藉此收取各種騙案的犯罪得益。當銀行通過申請後，戶口便落入該集團的操控。執法部門相信，今次行動已成功瓦解該個洗黑錢集團。所有被捕人士現正被扣留調查。