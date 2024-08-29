子女「機不離手」父母搞唔掂　近半家長精神欠佳　逾90%人無求助

今時今日不少學童「機不離手」，不僅自身健康受損，亦對家長造成影響。東華三院心瑜軒於去年第4季進行「中小學生使用電子屏幕產品與家長精神健康及家庭關係問卷調查」，收到逾700個小一至中六家長回覆。結果顯示，當家長未能妥善面對同住兒童或青少年使用電子屏幕產品時，其精神健康情況亦明顯較差，有近半家長精神健康狀況不合格，當中超過9成未曾尋求協助。有學者建議家長應留意自己情況，切勿「戾鬥戾」。

調查採用精神健康自評量表(WHO-5)量度家長的精神健康狀況，結果顯示49.9%家長的得分不合格，當中有93.5%家長未曾尋求協助。另外，有35%家庭因同住兒童或青少年使用電子屏幕產品的情況，導致衝突增加，其中涉及小六學生的家庭個案數字更高達47.5%。有近3成家長表示面對同住兒童或青少年使用電子屏幕產品時，容易出現過度敏感或激烈反應，例如口頭的敵意回應、肢體脅迫及無理懲罰，當中以高小家庭最為嚴峻。

東華三院社會服務科部門青少年及家庭服務高級經理鍾燕婷建議，家長可建立每日各20分鐘的優質個人時間(me-time)、夫妻時間(we-time)以及家庭時間(family-time)，提升各家庭成員的精神健康和生活滿意度，建立良好家庭關係。她建議，家長應與子女一同制定使用電子屏幕產品的原則，例如使用時間、瀏覽內容等，達致彼此尊重，避免因使用電子產品而衝突。

香港理工大學應用社會科學系副教授盧健銘指出，社會較多關注過度使用電子產品對學生自身的影響，卻忽略了該行為對家長及家庭的影響。是次問卷調查及外國的研究均顯示，使用電子屏幕產品有機會促成親子衝突，是一個重要的警示。盧提醒，過激的親子衝突及嚴厲的教養，反而會造成反效果，演變成惡性循環。她又表示，家長應多留意自己的情緒狀況是否容易受孩子過量使用電子屏幕產品影響，如有需要應及早求助。