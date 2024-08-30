港大新肝癌治療機為2患者擊碎腫瘤　下周再有２患者用新療法

香港大學李嘉誠醫學院早前獲贈超聲波組織碎化機治療肝癌患者，成為亞洲首例，至今已利用該儀器治療兩名病人，預計下星期最少會再添兩名病人接受新療法。

港大醫學院臨床醫學學院外科學系臨床教授陳智仁提到，儀器已用於兩名病人，僅花了14及9分鐘便擊碎腫瘤，二人當晚已可進食。其中一名病人正在肝移植輪候名冊上，而新治療技術可幫助病人控制甚至消滅腫瘤，協助他們爭取更多時間輪候肝臟捐贈。

陳智仁又指，初步會挑選參與臨床研究計劃和接受試驗治療的病人，主要是對其他治療方案沒有效。不論是原發性肝癌或轉發性肝癌病人都會獲考慮，不過，若癌症已擴散到多個器官，則未必適合。另外，參與計劃的病人腫瘤體積要在5厘米以下，但就算有2、3粒腫瘤，亦有機會被考慮。

陳解釋，新儀器的技術是透過高強度超聲波，令癌細胞在短時間內不斷彭脹和收縮，產生衝擊波，從而將癌細胞直接擊碎，同時不影響周圍健康細胞。不過，由於要控制病人呼吸，病人需要接受全身麻醉，因此身體狀況能否接受到全身麻醉，亦是對方能否接受新技術治療的考慮因素之一。