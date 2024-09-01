野豬群香港仔遊走近句鐘　累兩的士首尾撞釀兩傷　1豬被撞斃

再有野豬出沒連累駕駛人士炒車！繼上周四(29日)凌晨有4隻野豬闖吐露港公路，其中兩隻分別被電單車及巴士撞斃。昨日(8月31日)晚上8時05分，一輛的士沿香港仔海傍道快線往薄扶林方向行駛，當駛至香港仔避風塘對開，的哥發現路中有1隻野豬，於是緊急煞車，但尾隨另一輛的士收掣不及，撞向其車尾，野豬乘亂沿路逆行逃去；相隔3分鐘後，該野豬逃至近100米外近逸港居對開，被另一輛的士撞倒，肚破腸流慘死，的哥報案求助。事件中，首尾相撞的士姓黃(48歲)及姓陳(53歲)的哥分別頸、頭及腳部受傷，兩人同送瑪麗醫院治理。

及至晚上8時42分及8時58分，分別有駕駛人士報案指在香港仔海傍道及鴨脷洲橋道發現野豬蹤影，但警員到場並無發現。

上月17日早上，香港仔海傍道3號逸港居停車場，有市民發現一隻約半米長的野豬在停車場內徘徊，而且行為帶攻擊性，一度衝向女清潔工、女保安及物管經理，幸沒有人受傷。警員接報到場，持長盾牌戒備。野豬走到停車場的一隅，人員用大型垃圾桶、欄杆等雜物圍堵阻擋野豬去路，漁護署人員到場圍捕，將野豬捕獲並進行人道處理。