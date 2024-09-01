臍帶血跨境運港　醫院指化驗室極低溫及無菌　符合儲存條件

兒童醫院在7月25日從廣州接收一份臍帶血，計劃於10月為5歲女患者進行血幹細胞移植，臍帶血來自病童的胞弟。兒童醫院血液及腫瘤科服務主管鄭偉才表示，運送過程除須符合法例要求，衞生、安全也極為重要。該份臍帶血造血幹細胞目前儲存在兒童醫院幹細胞移植化驗室，鄭偉才強調，化驗室絕對符合儲存所需的極低溫及無菌條件。

鄭偉才解釋，臍帶血造血幹細胞要在低溫狀況下保存，讓細胞有如進入冬眠狀態；如在室溫，天氣炎熱，細胞容易死亡。如果細胞數目減少，對移植並不理想，因此要將造血幹細胞保持在安全、無菌、低溫的狀態，才可運送至香港。抵港後的儲存方面，須符合極低溫及無菌條件。臍帶血造血幹細胞須儲存在極低溫的液態氮儲存裝置內，而化驗室會確保所有幹細胞的儲存，都擁有妥善、安全、有保證和符合標準的環境。

兒童醫院是本港唯一提供兒童造血幹細胞移植的中心，每年進行約40至50宗移植。另外，醫院提供全港性初生嬰兒篩查，涵蓋在公立醫院出生的所有嬰兒。現時篩查項目包括26種代謝病、嚴重複合型免疫缺乏症、脊髓肌肉萎縮症等。兒童醫院醫學遺傳科部門主管陸浩明表示，現時篩查項目都是相當嚴重的疾病，目的是早發現、早治療，希望能讓患者有接近正常的生活，有機會健康成長，所以篩查非常重要。

5歲女童罹患地中海貧血症，香港兒童醫院的醫療團隊得悉女童的親人在廣州一間臍帶血造血幹細胞庫，儲存了臍帶血造血幹細胞。團隊與有關儲存單位展開溝通，並按照既定機制，於7月下旬將該份臍帶血造血幹細胞順利運抵香港。按照治療計劃和女童臨床情況，醫療團隊預計10月為她進行移植。