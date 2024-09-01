逾百個獲資助屋苑已裝電車充電器　車電池處理廠料2026年底運作

運輸佔香港總碳排放源約20%，發展綠色運輸是落實減排目標的重要一環。過去幾年，電動私家車佔香港新登記私家車的比率顯著上升，由2022年的逾2成上升至現時約7成。政府在推廣電動車的初期收到不少意見反映，電動車車主在加裝充電設施遇到阻力。為協助現有樓宇的停車位加裝充電設施，政府在2020年10月推出「EV 屋苑充電易資助計劃」，分兩階段注資35億港元資助合資格的現有私人屋苑停車場安裝電動車充電基礎設施，方便車主在所居住屋苑的停車位安裝充電器。環境及生態局局長謝展寰早前到訪了元朗區、灣仔區和九龍城區3個首批在計劃下安裝了充電基礎設施的屋苑，有屋苑業主委員會形容計劃「無得頂！」有車主關心電動車快速增長，未來需要處理大量充電池，謝展寰回應指，首間主力回收及再造電動車充電池的處理設施已進駐屯門環保園，預計設施2026年初建成，最快年底開始運作，稱「不用擔心」

電動車車主們向謝展寰表示在家充電非常方便，放工回家即可充電，而且只需要2至3日充電一次，每次6至7小時，已足夠日常出行。以往平均每月動輒約3,000至4,000港元的汽油費，比現時每月約300港元電費超過10倍。在計劃下車主只要安裝充電器和聯絡電力公司開電錶戶口便可使用。每個車位都有獨立的電錶顯示用電量，車主會收到獨立的電費單，用電量及收費一目了然。元朗區屋苑業主立案法團表示，自安裝了充電基礎設施的一年間，屋苑的電動車數量由10輛快速上升至100輛，並且還在快速增加中。灣仔區和九龍城區的屋苑則分別於去年11月和今年2月完成安裝充電基礎設施，涉及接近400個車位。同樣地兩個屋苑的業主立案法團/業委會人員均表示屋苑的電動車數量快速增加，現時近4成的車主已為車位安裝充電器和使用電動車。

截至去年12月31日截止申請為止，「EV 屋苑充電易資助計劃」共收到788份申請，環境保護署已在今年第一季完成審批所有申請，共有724份申請獲批。整個計劃可協助約700個現有私人屋苑停車場，約合共14萬個停車位在2027/28年度加裝充電基礎設施。截至今年7月底，在獲批資助的申請中，有106個屋苑停車場已完成安裝工程，約16,800個停車位有充電設施。另外有75個屋苑停車場，約16,200個停車位，已展開安裝工程，今年年底會有約共3.3萬個停車位具備充電基礎設施。

政府另一個方向是透過不同措施牽頭擴展公共充電網絡，並於2021年推出《香港電動車普及化路線圖》，規劃香港在推動使用電動車及其所需配套的長遠政策目標及計劃，當中一個重要策略是把充電服務市場化。政府已於去年年底開始逐步將現有政府停車場電動車充電服務市場化，交由市場營運，並收取充電服務費用。市場持份者在《路線圖》推出後加快增設充電設施的步伐，預計更多私人停車場營運商亦會在旗下的公共停車場加裝充電器，提供收費電動車充電服務給公眾使用。截至今年6月，全港共有約8,730個公眾充電器給電動車駕駛者使用，相比2020年年底的不足3,500個增加超過1倍。同時，環境局推動油站營運商於現有油站內可用空間加裝電動車充電器，並在中長線逐步把部分現有油站轉型至快速充電站，以配合電動車普及化，目前已批出兩幅地用作電動車充電站，目標在2027年中前將香港公共和私人充電停車位的總數提升至約20萬個。政府亦正研究如何進一步推動商用車綠色轉型，當局會在今年內制訂全港公共巴士和的士的綠色轉型路線圖和時間表，逐步取代柴油巴士及石油氣的士，並提供配套支持，以實現在2027年年底前投入約700輛電動巴士和約3,000輛電動的士。