水務署拒講具體數據　香港人點樣放心飲水

東方傳媒機構鑑於澳洲及美國相繼在食水樣本中,發現可致癌的全氟和多氟烷基物質(PFAS),遂跟進本港食水安全狀況。豈料水務署表示有為食水樣本作有關檢測,指PFAS物質含量處於極低水平,卻無法提供相關物質的具體含量;本報接觸兩間化驗所,希望委託檢驗食水亦未果。專家指,PFAS物質堪稱「世紀大毒物」,本港多數水塘區均不難發現,亦有學者批評當局有責任讓市民對飲用水知得更多,又指高等院校若有相關檢測技術應做檢驗,因為食水資訊不透明,只會讓市民又多一個憂慮和疑竇。

本報早前向水務署查詢,有否檢測本港食水的PFAS含量,署方回覆表示,自2013年已開始抽取食水樣本作有關檢測,過往結果顯示本港水塘樣本的PFAS物質含量處於極低水平,食水可安全飲用,但表示無法提供相關物質的具體含量;本報亦就此接觸過兩間化驗所,有意檢驗本港食水,當中包括規模極大的SGS,卻獲回覆「Sorry to inform that its out of capacity」,即表示無法提供此項檢驗服務。

化學博士鄺士山表示,PFAS其實並非單一種物質,而是幾千種物質,其中兩種在60年代很有名,分別為「全氟辛烷磺酸」(PFOS)及「全氟辛烷酸」(PFOA),由於防水及摩擦力低而應用廣泛。他指出,只要PFAS在自然界出現,就會殘留在自然界,進入人體亦不會分解,堪稱「世紀大毒物」,在全世界都有不同分布,多數水塘區必定有,附近區域爬山、露營甚至汽車經過,相關防水用品中的PFAS最終會進入水源,因此人體內亦無可避免含有這些物質,防不勝防。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強亦表示,在澳洲悉尼的食水發現了PFAS問題,難保其他地方的儲水區也會出現相關問題,香港亦不例外。他指出,市民知情權非常重要,當局有責任將市民飲用水的特質或各方面知識普及,目前水務署在這方面的做法不透明,只會讓市民又多一個憂慮和疑竇。

PFAS在環境中不會分解,被稱為「永久性化學品」,過去多項研究均顯示對人體有害,可能導致肝臟及甲狀腺疾病,更與一些癌症有關,在澳洲爆出PFAS新聞後,不少民眾均極度擔心食水安全。東方傳媒機構上周五(8月30日)頭版報道,揭露水務署PFAS檢測欠缺透明度後,署方同日在社交平台表示,每年會進行約60萬次水樣本化驗,全部結果均符合飲用標準,相關檢測的新數據及結果會每半年發放一次,亦會繼續審視世衞及各地有關PFAS的最新發展,以考慮是否需要把PFAS納入香港食水標準。

本港於2015年爆發「鉛水事件」,多條公共屋邨、居屋、私人屋苑等先後爆出食水含重金屬量嚴重超標,及後2021年灣仔亦有私人非住宅處所水樣發現鉛含量超標,當時水務署遲遲不公布涉事大廈資料,被轟做法不當,回應流於「唧牙膏」。口口聲聲要「惠民生 添幸福」的高官,對於本港食水安全、飲用水中PFAS具體含量的問題上,實在不應該向市民賣關子。