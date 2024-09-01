水務署拒講具體數據　香港人點樣放心飲水

東方傳媒機構鑑於澳洲及美國相繼在食水樣本中，發現可致癌的全氟和多氟烷基物質（PFAS），遂跟進本港食水安全狀況。豈料水務署表示有為食水樣本作有關檢測，指PFAS物質含量處於極低水平，卻無法提供相關物質的具體含量；本報接觸兩間化驗所，希望委託檢驗食水亦未果。專家指，PFAS物質堪稱「世紀大毒物」，本港多數水塘區均不難發現，亦有學者批評當局有責任讓市民對飲用水知得更多，又指高等院校若有相關檢測技術應做檢驗，因為食水資訊不透明，只會讓市民又多一個憂慮和疑竇。

本報早前向水務署查詢，有否檢測本港食水的PFAS含量，署方回覆表示，自2013年已開始抽取食水樣本作有關檢測，過往結果顯示本港水塘樣本的PFAS物質含量處於極低水平，食水可安全飲用，但表示無法提供相關物質的具體含量；本報亦就此接觸過兩間化驗所，有意檢驗本港食水，當中包括規模極大的SGS，卻獲回覆「Sorry to inform that its out of capacity」，即表示無法提供此項檢驗服務。

化學博士鄺士山表示，PFAS其實並非單一種物質，而是幾千種物質，其中兩種在60年代很有名，分別為「全氟辛烷磺酸」（PFOS）及「全氟辛烷酸」（PFOA），由於防水及摩擦力低而應用廣泛。他指出，只要PFAS在自然界出現，就會殘留在自然界，進入人體亦不會分解，堪稱「世紀大毒物」，在全世界都有不同分布，多數水塘區必定有，附近區域爬山、露營甚至汽車經過，相關防水用品中的PFAS最終會進入水源，因此人體內亦無可避免含有這些物質，防不勝防。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強亦表示，在澳洲悉尼的食水發現了PFAS問題，難保其他地方的儲水區也會出現相關問題，香港亦不例外。他指出，市民知情權非常重要，當局有責任將市民飲用水的特質或各方面知識普及，目前水務署在這方面的做法不透明，只會讓市民又多一個憂慮和疑竇。

PFAS在環境中不會分解，被稱為「永久性化學品」，過去多項研究均顯示對人體有害，可能導致肝臟及甲狀腺疾病，更與一些癌症有關，在澳洲爆出PFAS新聞後，不少民眾均極度擔心食水安全。東方傳媒機構上周五（8月30日）頭版報道，揭露水務署PFAS檢測欠缺透明度後，署方同日在社交平台表示，每年會進行約60萬次水樣本化驗，全部結果均符合飲用標準，相關檢測的新數據及結果會每半年發放一次，亦會繼續審視世衞及各地有關PFAS的最新發展，以考慮是否需要把PFAS納入香港食水標準。

本港於2015年爆發「鉛水事件」，多條公共屋邨、居屋、私人屋苑等先後爆出食水含重金屬量嚴重超標，及後2021年灣仔亦有私人非住宅處所水樣發現鉛含量超標，當時水務署遲遲不公布涉事大廈資料，被轟做法不當，回應流於「唧牙膏」。口口聲聲要「惠民生 添幸福」的高官，對於本港食水安全、飲用水中PFAS具體含量的問題上，實在不應該向市民賣關子。