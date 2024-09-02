啟德新急症醫院最快後年啟用　專科門診料每年應付140萬人次

醫院管理局指啟德發展區新急症醫院最快於2026年第一季分階段投入服務，專科門診服務預計每年可提供超過140萬人次。

政府提交觀塘區議會的文件指出，新急症醫院的「腫瘤科大樓」及「專科門診大樓」已平頂，正進行室內裝修、機電及幕牆安裝等工程，預計在2025年第2季完成工程。另外，3座大樓包括「急症大樓」、「行政大樓」及「教學及培訓大樓」的地基工程亦已經完成，現正進行上蓋結構工程，預計在2026年第4季完成工程。當局指新醫院最快於2026年第一季分階段投入服務，詳細安排稍後再作公布。

當局指新醫院將為油尖旺、九龍城、黃大仙及觀塘區居民提供優質的公營醫療服務，總建築樓面面積約50萬平方米，設2,400 張病床、37間手術室及一系列的臨床服務和設施，並設有「神經科學中心」及「腫瘤科中心」。醫管局指新醫院亦會提供24小時運作的急症服務，應對各類型急症、緊急情況及重大事故。

新醫院設有「急症大樓」、「行政大樓」、「教學及培訓大樓」、「腫瘤科大樓」，以及「專科門診大樓」共5座大樓，當局指連同旁邊提供第3層專科轉介的香港兒童醫院，組成「5+2」公營醫療綜合體。而在新醫院落成後，現時伊利沙伯醫院大部分臨床服務、包括住院和急症室等將會遷到新醫院。