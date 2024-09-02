議會代表團華東考察新能源科技　對智能機械人勘察工地印象深刻

近年工地安全意外頻發，當中不乏各類致命意外，工地安全引發公眾及當局注意。建造業議會今日(2日)發表網誌，直至8月尾，共147個公私營工地已通過評核，獲頒標籤牌匾，希望鼓勵同業盡快加入4S行列，保障工地人員福祉。

建造業議會主席何安誠在網誌表示，議會代表團聯同業界代表上月前往大灣區及華東交流，包括考察了兩間龍頭綠色企業在大灣區的廠房，理解新型儲能設備和節能玻璃的最新研發成果；考察團又參觀了深能環保龍崗能源生態圈，這個項目去年獲頒國家優質工程金獎，透過焚燒垃圾發電，將部分生活垃圾轉化為環保磚和工業用水，轉廢為能。此外亦拜訪中科院深圳先進技術研究院「零碳建築實驗室」，認識測試節能建築科技的程序和標準。

何又稱，考察團在杭州參觀了「杭州宇樹科技」，了解多款機械人和機械臂的發展，我\尤其對擁有地形傳感、高效運動控制等功能的「四足機械人」印象深刻，它能夠在複雜的工地環境進行勘察；亦到訪氫能科企上海重塑能源科技的研發設施及實驗室，科企都利用BIM、機械人和智慧營運，優化整個建築生命周期管理，在光伏產業的技術和產品開發屢有突破，認為本港已有世界級的能源轉型設施投入運作，例如中電及港燈合建的海上液化天然氣接收站，進一步提高香港天然氣發電比例。