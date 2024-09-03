暑假掃毒拘262人檢7.59億貨　「飛機豬」馬來西亞運毒返港5人被捕

執法部門在剛過去的暑假執行代號「捍衞者」反毒品行動，於全港各區進行多次執法及巡查毒品黑點，偵破192宗毒品相關案件，以涉嫌「製造危險藥物」、「販運危險藥物」、「經營毒窟」、「管有危險藥物」及「管有第一部毒藥」等罪名，拘捕217男45女共262人(15至72歲)，檢獲約1,366公斤不同種類毒品及第一部毒藥，總值約7.59億港元。

行動分為兩階段，於7月14日至8月3日、以及8月18至31日進行，警員搜查持牌娛樂場所等地點，起出的毒品以可卡因及大麻佔最多，分別為695公斤和572公斤，部分疑犯已被控告相關罪名。疑犯當中有33人年齡在20歲以下，其中7人為學生，2名年紀最細疑犯同為15歲，當中15歲少年涉嫌販運34克懷疑霹靂可卡因及8.6克懷疑氯胺酮(K仔)，而15歲少女則涉嫌管有0.84克懷疑可卡因被捕。此外，執法部門亦檢獲檢約2.17公斤俗稱「太空油」的懷疑依托咪酯受管制第一部毒藥。

另外，昨日(2日)凌晨執法部門聯同海關人員，在赤鱲角香港國機場入境大堂，偵破一個利用「飛機豬」形式販毒的販運集團，拘捕2男3女共5人(19至31歲)。當時人員截查1男2女從馬來西亞返港的本地人，在一名為「飛機豬」的姓殷(24歲)女子的行李內檢獲30塊、約重10.5公斤懷疑海洛英，市值約672萬港元。隨行的姓張(24歲)男子及姓黃(19歲)女子相信為「監豬」角色，以確保飛機豬順利抵港，因此二人亦被捕。

與此同時，警員在機場的士站，拘捕一名姓羅(31歲)男子和一名姓曾(27歲)女子，調查相信羅男為操控「飛機豬」及「監豬」的販毒集團主腦。該集團分工清析，有人負責招募、有人負責安排他人到海外接收毒品，然後「飛機豬」在「監豬」同行下運毒返港，事成後成員會因應不同角色，獲得3萬至10萬港元酬勞。5名疑犯現正被扣留調查，其中4人被暫控「串謀販運危險藥物」罪，案件明日(4日)到西九龍裁判法院提堂。

執法部門相信今次行動已成功瓦解一個販毒集團，並追查是否涉及其他成員。調查亦發現，「飛機豬」由以往的參加毒品旅行團模式作出轉變，販毒集團不惜增加成本，以快閃模式進行販毒，可能即日來回或短時間內來回，務求以最短時間返港，企圖增加執法部門追查難度。