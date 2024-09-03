星洲旅客來港玩跳彈床疑撞爆腎　議員指未能有效規管場所

跳彈床近年成為家庭活動熱門選擇之一，不過有新加坡來港的旅客卻在跳彈床時發生嚴重意外，最終須切腎保命。事主家人曾到涉事彈床遊樂場視察，發現場所的安全設施存有極大問題，場內防護膠條嚴重磨損，導致參與者受傷風險增加。有議員表示，曾就事件聯絡醫管局，發現現時每年有近80多宗相關受傷個案，而現時的法例又存有灰色地帶，導致有關場所未能受到有效規管，反映問題需要正視。

議員梁熙認為，今次不幸事件反映現有法例的不足，根據法例，圖畫展覽、賣物會等靜態活動均需申領牌照，可是造成不少意外的彈床遊樂場卻因為不在附表項目而未獲規管，情況並不理想。梁指出，現存的條例已經過時，例如《公眾娛樂場所條例》自2002年後未有更新規管新的娛樂項目；而《遊樂場地規例》亦自2019年後未有更新。隨着社會活動變化，舊有的法例明顯未能與時並進。

梁熙建議當局盡快將彈床遊樂場納入條例規管，從而提升其安全水平，例如根據法例需要，加入配備急救人手的要求、規管遊玩的方向及人次，減低碰撞受傷機會、使用牌照施加條件的權力，要求場所為參與者提供安全培訓等。