東方日報A1：入境處規定預報登機名單　禁假難民來犯

「假難民」為禍香港，今年首8個月，入境處已接獲1,900宗免遣返聲請，截至7月底，滯港免遣返聲請人多達15,550人。入境事務處昨日宣布，正式推行「預先通報乘客資料系統」，加強入境檢查及執法能力，阻截包括潛在的免遣返聲請人等不受歡迎人士乘坐航班到港。處方強調，預報系統不會向享有香港居留權的永久性居民發出禁止登機指示。議員葛珮帆歡迎新措施，指過往有不少外地人士，來港「落地」後，立即「舉手」申請免遣返聲請，政府只能按照程序處理每個聲請，無法即時遣返。她又指，昨日生效的預先通報系統可在有關人士「落地」前及早阻截。

入境處發言人表示，當旅客在辦理相關來港航班的登機手續時，航空營運商會從旅客的旅行證件讀取所需資料，透過系統向入境處傳送乘客和航班的資料，包括姓名、性別、國籍、證件種類及號碼等，亦要列明該旅客屬於乘客或乘組人員，以及是否過境旅客。系統會即時發出可登機或禁止登機指令，若旅客被發出禁止登機指令，營運商須按照指令禁止該名人士登上來港航班。發言人又強調，系統不會向香港永久性居民發出禁止登機指示。

不過，為了讓超過100間航空營運商有充裕時間連接預報系統和確保系統順暢有序，運作會分階段進行，並設約12個月的過渡期。而《規例》第4及5部關乎訂明罪行、免責辯護等條文，會在過渡期後、即明年9月1日起才會實施。

入境處數據顯示，今年1至8月，入境處已經接獲共1,900宗免遣返聲請，同期審核的聲請就有1,838宗，而撤回或無法跟進的聲請為59宗；尚待審核的免遣返聲請為843宗。截至今年7月底，有約15,550名免遣返聲請人在港。當局近年加快處理免遣返人士程序，當中包括落實《入境（預先通報乘客資料）規例》。立法會財委會於2022年6月批准總數2億9,606萬元撥款，用於開發及推行入境處預報系統，包括購買硬件及軟件、建立通訊網絡、聘請合約員工等。當時預計系統於推展後，維持香港國際機場兩個指揮中心全天候運作，以及處理系統行政、運作及支援每年所涉及的員工開支為7,169萬元。

議員葛珮帆歡迎入境處的新措施，指規例是因應國際民航組織幾年前更新的《國際民用航空公約》，政府加入「預先通報乘客資料系統」，除了保障航空安全，同時可以阻截濫用免遣返聲請的人來港。她解釋，過往有不少外地人士，來港「落地」後，立即「舉手」申請免遣返聲請，而政府就要按照程序處理每個聲請，不能即時遣返。現時加入的預先通報系統，上機前會預先將來港乘客資料傳到入境處，再由處方根據數據，例如是否曾多次申請免遣返、犯罪紀錄，以及處方收到的情報等，幾秒內就能向潛在不受歡迎的罪犯、免遣返聲請人發出禁止登機指示，在他們「落地」前及早阻截。

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