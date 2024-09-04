掃兩私煙倉及打擊屋邨電話訂煙 檢8660萬元貨拘152人

海關在前日(2日)偵破兩宗懷疑私煙案，加上過去近2個月的打擊公共屋邨電話訂購私煙活動，一共檢獲約1,820萬支懷疑私煙及約740公斤未完稅製成煙草，估計市值高達8,660萬港元。

海關稅收罪案調查科經深入調查，察覺有私煙集團利用工廈單位儲存大量私煙，並且準備進行分銷活動。前日下午時分，關員發現有3名男子從屯門一工廈單位推出一批紙箱，認為當中有可疑，於是上前截查。關員檢查該些紙箱，在箱內尋獲約23萬支懷疑私煙，於是拘捕3人及將他們押回單位作進一步搜查，並在屋內搜出近900萬支懷疑私煙。

調查期間，海關在其中一名被捕人士身上搜出一條車匙，盤問之下，有人承認正準備搬運私煙到樓下一輛客貨車。關員於是再押解3人前往搜車，從車內起獲約5.3萬支懷疑私煙；而另一名被捕人士亦身懷一條鎖匙，關員循線登上附近另一工廈單位搜查，揭發該單位亦存放約270萬支懷疑私煙。整個行動中，海關一共檢獲1,200萬支懷疑私煙，市值約5,400萬港元，應課稅值約4,000萬港元。

根據調查，兩個涉案私煙儲存倉面積約為1,000呎及600呎，倉內的私煙品牌及包裝手法相近。被捕人士年齡介乎28至29歲，當中2人報稱無業，其餘一人報任煤氣技工，相信他們是私煙集團的骨幹成員，負責管理倉庫、處理及分銷私煙，他們現已獲准保釋候查。海關相信，行動阻止大批私煙流入本港市場，以及瓦解該個私煙集團，正調查私煙來源及去向，不排除稍後有更多人被捕。

另一邊廂，海關經情報分析後，同日中午掩至文錦渡附近一個大約2,000呎的物流倉庫，突擊查驗一批儲存在倉內的貨物，總共搜出17板的可疑貨物，其中含有約490萬支懷疑私煙，以及約740公斤未完稅製成煙草，估計市值約2,700萬港元，應課稅值約1,900萬港元。案中暫時無人被捕，海關正調查該倉庫是否與案有關。

調查人員補充，涉案私煙並非本港流行的主要牌子，加上一些製成煙草的包裝與海關之前緝獲的出口私煙類似，相信並非供應本地市場。經初步調查所得，相信走私分子會將該批私煙轉移至包裝工場，將其重新包裝成普通貨物，再尋找機會安排轉口至外地。海關會繼續展開追查，並與不同海外機關交換情報，加強執法。

此外，今年7月8日至8月31日，海關在全港多區展開代號「迅雷」的行動，重點打擊公共屋邨電話訂購私煙活動，同時亦關注犯罪集團在暑假期間利用青少年進行私煙活動的情況。行動中，海關一共偵破148宗相關私煙案，主要地點包括深水埗、屯門、黃大仙、秀茂坪、牛頭角、油塘等公共屋邨，同時搗破2個私煙儲存倉庫，扣查2輛懷疑用作分銷私煙的車輛。

海關在該個行動檢獲約130萬支懷疑私煙，估計市值約560萬港元，應課稅值約410萬港元；期間拘捕127男22女(15至78歲)，當中6人是未成年人士，大部分被捕人士是購買私煙自用。所有案件已作出適當調查及跟進。

海關強調會根據風險評估及情報分析，採取從源頭堵截的執法策略，針對上游跨境走私、中游儲存分銷、下游零售層面，全方位打擊私煙活動。