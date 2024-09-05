申訴署今年首5個月完成153宗調解服務　較上年度有雙倍增加

申訴專員陳積志自今年4月起履新。陳在今日（5日）發表其任內首份主動調查行動報告，對於其任內展望，他稱公署會積極推動良政善治，幫助市民解決困難，其中一個致力推動的方法便是調解服務，而公署在今年首5個月已完成了153宗調解服務，按季度較上年度有雙倍增加。被問及為何上任5個月才有首份主動調查行動報告，陳則指調查並非要「鬥快」，而是「貴精不貴多」。

陳積志表示，另一方向是推動跨部門及機構的協調和合作，公署透過處理涉及跨部門跨機構協作的個案以及持續舉辦講座和工作交流會，為市民提供更好服務，在本年度首5個月，公署己經處理了68宗涉及跨部門協作的個案，比上年度有大幅增長。

被問及上任5個月才有首份主動調查行動報告，陳積志表示，主動調查並非要「鬥快」，而是「貴精不貴多」，公署進行的調查均有建設性，而且向部門提出的建議均百分之百落實，否則公署會「追到你落實為止」。

此外，對於因「47 人案」還押的鄒家成，被指透過律師寄出申訴專員公署投訴信一事，陳積志稱不評論個別案件，但強調在囚人士也可進行申訴，上訴途徑絕對無問題，亦不存在任何困難。