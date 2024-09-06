垃圾徵費觸礁　建築廢物收費無法上調

垃圾徵費難產後，政府本想上調的幾項建築廢物收費亦被拖累。

俗稱垃圾徵費的都市固體廢物收費（垃圾徵費）條例今年無法推行，還連累原本同於8月1日生效的《2024年︿2023年廢物處置（建築廢物處置收費）規例（修訂附表）公告﹀（修訂）公告》要調整的公共收費，包括堆填費、篩選分類費及公眾填料費。

根據政府向立法會提交的文件，政府原計劃將堆填區處置建築廢物的收費為每公噸200元，改為於堆填區處置都市固體廢物而按重收取的入閘費為每公噸365元；篩選分類費則由每公噸175元上調至340元；公眾填料費由每公噸71元上調至每公噸87元。相關收費按照不同條例、由不同部門負責，上調收費本有助政府增加收回處置相關廢物成本的比例，但垃圾徵費被擱置後，土木工程拓展署官網展示的相關收費，仍是原本舊收費。

至於垃圾徵費，港府早在2005年已提出徵費構思，16年後，終於2021年8月26日獲立法會三讀通過，政府原訂於今年4月1日生效，落實垃圾徵費，後因民間反對聲明，再推行「先行先試」計劃，法例生效期亦延至8月1日，不過，「先行先試」的反應依然不理想，最終政府宣布在不設實施日期下暫緩推行垃圾徵費，變相實施無期。