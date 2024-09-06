10小學健康教育推廣　800學童受惠　過重人數減近三分一

受學校停課、戶外體能活動減少等因素影響，本港學童超重比率於新冠疫情期間持續增加，最高峰超過兩成中小學生超重。中文大學醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院於2021/2022學年起，在10間小學舉辦一系列營養及健康教育活動，並進行問卷調查及體能測試追蹤健康狀況，發現800名參與學童中，過重人數大幅減少近三分之一，養成良好運動習慣的學童亦增加超過兩成。

兒童肥胖與許多健康問題息息相關，包括會增加患糖尿病、脂肪肝、睡眠窒息症等疾病的風險。衞生署學生健康服務數據顯示，出席學生健康服務中心的中小學生超重（包括肥胖）普遍率，由疫情前2018/2019學年的19.9%及17.4%，到2021/2022學年上升至22.1%及20.6%，2022/2023學年則輕微回落至20.5%及19.5%。

中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院健康教育及促進健康中心，於2021年9月起展開為期3年的計劃，透過改善參與學童飲食及運動習慣，例如舉辦跳繩活動、健康小食及烹飪工作坊等，令學童肥胖問題得到顯著改善，超重學童比例由2021/2022學年的24.6%，跌至2023/2024學年的16.8%，並減少約31.7%，同期腰圍超標比例亦由32.9%減少至25.1%。

參與學童的飲食習慣亦有改善，2021/2022學年近10%學童一周進食超過4次加工肉類或油炸食物，到2023/2024學年已減至少於6%，一周飲多於4次汽水及含糖飲料的學童比例由18.8%降至15.2%，而每天進食足夠蔬果的學童比例則有上升。至於運動習慣方面，每周進行2日至7日，至少60分鐘中等至高強度體能活動的學童比例，由2021/2022學年70.5%上升至2023/2024學年的89.8%，沒有進行任何中等至高強度體能活動的比例亦由15%下降至10.5%。

中心於2017年起舉行首屆計劃，為期3年，有6間小學共500名學童參與。及後於2021年9月起展開第二屆計劃，擴至10間小學，參與學童增至800名，同樣為期3年，於今年7月結束。中心表示，回顧兩屆計劃的研究結果，家、校及商三方配合下，更能幫助學童建立及保持健康生活模式，由學校入手舉辦多元化健康教育活動，有助增加學童飲食與運動方面的知識。而為家長及教師持續提供兒童健康的資訊及活動，亦有利他們協助改善學童生活習慣。