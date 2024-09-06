舒適堡結業　消委會接34宗投訴涉近200萬元　海關錄4求助將跟進

連鎖健身中心「舒適堡」今日(6日)宣布暫時全線結業。消費者委員會回覆查詢時表示高度關注事件，目前共接獲34宗有關今次事件的投訴，涉及總金額近200萬港元。香港海關同樣表示高度關注事件，截至今午4時半，暫時接獲4宗相關投訴，將聯絡投訴人了解詳情和展開調查，並已成立專責隊伍作出跟進，務求盡快處理有關個案。

截至下午4時，消委會共接獲34宗有關今次事件的投訴，涉及總金額1,902,575港元，平均每宗個案涉及金額逾5萬港元。消委會促請有關商戶盡快主動聯絡受影響的客戶，公布如何使用未兌換服務之後續安排，又指會密切留意事態發展，消費者如有需要，可聯絡消委會尋求協助。而海關則呼籲已向該連鎖集團購買相關健身或美容服務的顧客，盡快聯絡海關。於接獲市民投訴後，海關會根據資料展開調查，部門亦會繼續密切監察情況。如發現有商戶違反《商品說明條例》，海關會果斷採取執法行動。

消委會表示，得悉有關商戶的通告聲稱，新投資者承諾會繼續為客戶免費提供餘下未使用的服務，但對消費者而言有不明朗，促請有關商戶盡快公布如何使用未兌換服務之後續安排；並提醒消費者先準備好相關消費交易紀錄，例如合約、單據、信用卡存根、與商戶的書信往來等，方便跟進和處理。

此外，消委會建議受影響消費者，若仍希望保持會籍，可等待新公司公布相關安排，並看清楚合約條款和細則，再作決定；若消費者不願意保持其會籍，要求即時進行退款，並是以設有退款機制之付款方法預繳費用，例如信用卡，可聯絡信用卡發卡公司及填寫指定表格，要求代為向商戶銀行討回預繳但尚未使用服務之款項，但最終能否成功取回款項視乎多種因素，包括簽賬日期及是否以信用卡分期付款等。消委會提醒消費者，預繳式消費存在一定的風險，所以在決定購買前要三思。如必須預繳費用，應盡量減少預繳金額，以減低一旦商戶結業之損失。