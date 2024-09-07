建造業輸入勞工影響本地工人　發展局今輪不批外勞配額

勞工及福利局局長孫玉菡於社交平台發文指，近日有建造業工會接獲多名輸入勞工反映遭受不公平對待，引起坊間就輸入勞工事宜的熱議。最新一輪（第5輪）建造業輸入勞工計劃於今年7月接受申請，發展局決定這一批申請將不予批出配額。他解釋，計劃一般是按季度接受申請，在處理每個申請時，發展局會審視申請人有否按政府要求先進行本地招聘而未能聘請所需勞工、該工程是否有確實需要，包括考慮工程進度等。

他續指，去年7月推出的建造業輸入勞工計劃，設有配額總數上限1.2萬名，低於建造業議會於去年發表預測未來數年行業整體短缺約2萬至4萬名上述人員的數字。政府會確保本地工人及輸入勞工的僱傭權益得到充分保障，並會繼續監察各輸入勞工計劃的實施情況，並適時進行檢討，以推動香港的經濟和社會發展。

香港建造業總工會就對局方決定表示歡迎，認為局方能夠正面回應工會的訴求，以本地工人就業為主要考慮因素。另外，總工會希望政府加強職業培訓工作，著力推動「一專多能」，工友掌握多一門技術，同時吸引更多年輕人入行為，亦建議政府能做好職業選配及招聘推介工作，讓工友及有意投身建造業的人士，能得到更多招聘消息。

議員黃國就對政府剎停輸入外勞表示支持，同時他亦要求當局打擊違法承判商及中介公司，避免外勞再被剝削，並保障本地工人就業機會。他又引述工會指，自去年7月政府推出「建造業輸入勞工計劃」以來，接獲多宗外勞投訴，指外勞遭到管理公司剝削，有部分公司更要求工友交出銀行提款卡和支付購買工具費用。他認為，除建造業，飲食、零售業的就業狀況亦不好，希望政府全面檢討各種外勞輸入及人才輸入政策，確保本地工人權益。