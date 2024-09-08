80%受訪者擔心極端天氣影響　促港府訂立長遠政策

近年極端天氣對本港的影響愈來愈嚴重，最新調查發現80%受訪者擔心極端天氣帶來的影響，36%青年受訪者更表示極端天氣會影響其生育和移民等長遠規劃，惟有51%人認為政府現時的應對措施無效。負責調查的環保組織指出，世紀暴雨雖已過一年，但市民對全城癱瘓的情景仍歷歷在目，近年亦出現多次破紀錄高溫，戶外工人疑中暑猝死個案屢見不鮮，反映現時政策依然難以應對極端天氣，促港府訂立長遠適應和減碳政策。

綠色和平委託香港民意研究所在7月10日至18日以隨機電話抽樣方式，成功訪問1,010名18歲或以上的市民，發布《極端天氣意見調整2024》。香港民意研究所總監彭嘉麗指出，調查發現63%受訪者在經歷去年世紀暴雨、破紀錄高溫後，對極端天氣的擔心程度增加。而54%人則表示過去一年極端天氣對其影響增加，當中68%表示曾出行受阻，有43%及45%人分別表示曾感到身體不適或安全受威脅。

社會對減低極端天氣造成影響的責任和解決方法有共識，68%認為政府需負最大責任，69%成人認同政府「制定停工停課機制」、68%認為「立法要求企業制訂極端天氣下的工作安排」會減低他們對極端天氣帶來的憂慮，而73%人認為政府「提高防洪基建的設計標準至起碼可應對世紀暴雨」可以減低他們憂慮。另外，有91%人認為政府有責任長遠推動減碳，避免極端天氣惡化，但僅19%人滿意其減碳表現。

綠色和平項目主任伍漢林指出，在經歷世紀暴雨後，渠務署加強「市區排水幹渠系統設計」，將標準由每小時雨量145mm增至155mm，但其實仍低於去年世紀暴雨的每小時雨量158.1mm。而極端天氣下的工作安排方面，伍漢林以澳洲為例，攝氏35度以上的高溫時，工人有權停止工作，僱主亦不能阻止他們休息，但現時《惡劣天氣及「極端情況」下工作守則》或勞工處在去年推出的《預防工作時中暑指引》中，所用的都是「提醒」及「促請」等字眼，法律效力不足，效用成疑。

綠色和平促請政府在新一份 《施政報告》中制定更進取的氣候減排和適應政策，包括短期內立法要求僱主採取應對極端天氣的工作安排，保障僱員；中期則重新評估基建水平及標準，並更新極端天氣針對各地區的風險；長遠須積極減碳，紓缓氣候危機，建設安全及宜居的香港。