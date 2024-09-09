大埔幼稚園參考推高階思維學習課程　開放式問題引導學生思考

幼稚園是兒童接受啟蒙教育的地方，激發學生求知慾和學習興趣。保良局鄧碧雲紀念幼稚園參考歐美幼教模式，是大埔區內唯一使用高階思維學習課程的幼稚園，以「問題-探索-經驗」的教學模式，建構一套本地的教學法帶入學校。教師會以開放式問題引導學生思考，共同探索如何解決問題。在家長的回饋中發現，學生在自信、解難和表達能力較高，亦有助升小學時適應，並引導兒童思考，遇到問題時會探索如何解決問題，為學生未來自主學習建立基礎。

校長葉彩玲認為教育要以幼兒為本，學校課程根據建構主義的理論，並參考「問題導向學習法」，設計以問題為中心的探索式學習活動。學校亦使用由老師編寫的校本課程，按學生的能力及興趣，讓幼兒透過問題探索、動手實踐及知識整合，提升他們的高階思維能力。

學校曾以大自然為一個課題，K1至K3雖然共用這個課題，但不同年級的學生探索範疇不一。即使同級，老師亦會按學生的吸收和學習能力進行調適，因應學生即日在學習的討論內容，課後決定翌日的教案，安排適合活動，以配合學生的發展。葉校長強調，高階思維學習課程老師的技巧尤其重要，因為需了解學生的反應，適時介入引導學生，以更具體地學習和豐富經驗。

而「深化」學生的學習亦非常重要，葉校長指探索式的教學是為學生提供深入探討，而非蜻蜓點水式涉獵課題，以幫助提升他們的認知概念。為了更能掌握學生的學習進度，課堂活動上每一位學生都有表達的機會，老師會記錄他們的話，整理及歸納學生的想法，讓他們學會有系統性思考模式，為未來建立良好的學習能力。