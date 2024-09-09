羽球禁慾衝出國際　唔識舉例學人舉例

教育局中三公民經濟與社會科教材，列明學生要學習拒絕婚前性行為，建議有性衝動便「一起到運動場打羽毛球」，事件不但成為城中熱話，就連《紐約時報》亦刊出題為「Fighting Sexual Temptation? Play Badminton,Hong Kong Tells Teenagers.」的報道。當局向中學生講解如果對另一半有性衝動、有「色色的」念頭，並且想付諸實行時，其實叫他們做些其他事情令自己冷靜便可以，又何需如此轉彎抹角呢?《東呼即應》嘗試探討社會各界對教材提及以打羽毛球解決年輕人性衝動的看法。

《東呼即應》先走入社區，了解市民看法。市民盧小姐表示「我覺得有性衝動就打羽毛球嘅說法唔太合理，因為呢啲事是要自我控制」；鄧先生則指這是一個自己的慾望，不會靠運動來解決，性教育歸性教育，羽毛球是運動方面，不應混為一談來教導。

香港性文化學會事工總監鄭安然稱，教育局近日就支援教材引起的社會討論，有3個爭議點，第一是拒絕婚前性行為；第二是簽署承諾書；第三是打羽毛球以逃避性衝動。鄭認為教育局真正要考慮的，是承諾書上提及的見證人簽署和寫出控制性幻想的方法，因該兩件事容易令學生感尷尬，甚至可能增加課堂上出現性騷擾的機會。鄭以在學校分享的經驗指，初中學生上性教育課時，會容易過分興奮，當老師提及譬如控制性幻想的承諾書時，可能有同學會借機取笑他人。他建議當局可加入小組討論，令同學提出其方法，助其建立較平等的關係。

議員張欣宇則指，教育局提出要簽署該份承諾書，還有以打羽毛球解決性衝動的說法，其實並非對小朋友好的方法。按照教育局指引，簽署後是要給其他人去看，張認為這是非常不適合，也未必有效果。所以他覺得重點應該要他們在科學上，和一些實際案例及本港法例上，明白其後果及為何不應這樣做。

他又補充，另一個重點是婚前性行為。教育局用的字眼是要拒絕婚前性行為，這個婚前或婚後強調的事，其實一開始就與對未成年人的保護關係不大。他認為教育局這樣明確說，其實是教育下一代拒絕婚前性行為，但把重點放在婚前或婚後，其實是錯了焦點，反而會令同學更迷惘。他指無論在香港或是很多其他國家，對於成年人來說，婚前性行為是一個非常普遍的現象，故不應該是教材中應有的內容。