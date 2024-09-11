舒適堡苦主購180萬元私人教練堂　消委會接73宗涉長者投訴

連鎖健身中心「舒適堡」宣布暫時全線結業後，消委會總幹事黃鳳嫺今早(11日)在電台節目表示，截至昨日(10日)傍晚6時，收到1,725宗相關投訴，涉款接近6,000萬港元，金額最高一宗涉及超過180萬港元。消委會指，高度關注「舒適堡」暫時全線結業的消息。截至今日傍晚6時，消委會共接獲1,725宗投訴，涉及總金額59,857,623港元，平均每宗個案涉及金額為34,700港元。金額最高一宗涉及1,817,600港元，最低一宗涉及99港元。

黃鳳嫺表示，涉款最高金額個案事主為一名女士，自2016年簽10年會籍，今年再簽2份會籍，分別是2026年起生效的10年合約，及2037年生效的3年合約，每月大約200元，會籍費用只涉及數萬元，惟涉款較多的私人教練課堂，包括打拳、拉筋、舉重等，合共購入1,900多堂，涉及大約180萬元，部分課堂仍未開始，有效期直至2050年。另有73宗投訴個案，涉及65歲或以上長者，最高涉款30萬元。

健身美容行業銷售人員積極推銷下，黃鳳嫺提醒消費者，若「耳仔軟」簽下巨額合約，但未必可用盡服務，但預繳式消費存在風險，若消費者不想購買，要堅決拒絕。