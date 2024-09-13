男警涉向疑犯索款聲稱庭外和解強姦案　轉介區院10.3審理

一名男警員在調查強姦案時，涉嫌向疑犯聲稱受害人指可以用金錢作庭外和解，並索款6萬港元。他被控公職人員行為失當罪及相關的交替控罪，案件今（13日）在沙田裁判法院再提訊。本案將轉介至區院審理，裁判官將案押後至10月3日，屆時被告需到區院應訊，被告續准保釋候訊。

27歲被告吳偉峰，控罪書上沒有報稱職業。他被控一項在公職中行為失當罪，控罪指他於2024年4月26日與4月28日之間，首尾兩日包括在內，在香港身為擔任公職的人，即香港警隊警員，在警方調查的一宗強姦案件中（警方編號為TS RN 24001675），在無合理辯解或理據的情況下，刻意行為不當，向X謊稱Y向X勒索6萬港元，以便作出不追究該案件，企圖誘導X向他交出一筆6萬港元的款項。他另被控企圖欺詐罪作為交替控罪，指他意圖欺詐，企圖誘使X提供一筆6萬港元的款項，導致他獲得利益，或對X蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利。

警員捲入公職行為失當事件並不罕見。隸屬油尖警區反黑組的警署警長沈志明及警員楊卓麟，2021年涉嫌越權獲取有關傷人案的閉路電視錄像，兩人被控在公職中行為失當罪，經審訊後被判罪名成立，今年3月被判囚7個月。另外，警員溫志煒被指在2019年調查一宗盜竊案時，於報告訛稱與案有關市民拒絕協助，更偽造市民投訴電郵以加強說服力，最終警方終止調查，溫志煒被裁定在公職中行為失當罪成，去年被判囚半年。

案件編號：STCC 3025/2024