涉呃薪金及學校款項逾27萬元　仁濟趙小前校長陳奕鑫被起訴

仁濟醫院趙曾學韞小學前校長陳奕鑫，涉嫌訛稱沒有獲發薪金，連續2個月詐騙小學重複支付薪金逾15萬港元，並涉嫌訛稱獲授權提取學校款項，詐騙12萬港元作私人用途。他今日(13日)被廉政公署落案起訴，並獲准予保釋，下周二(17日)在西九龍裁判法院答辯。

被告於案發時為政府資助小學仁濟醫院趙曾學韞小學校長。廉署接獲投訴，經調查後發現被告涉嫌分別於2023年4月初及5月初，先後向該校職員訛稱自己沒有收到同年3月及4月的薪金，從而詐騙校方向他以支票被發該2個月的薪金，共逾15萬港元。不過，署方調查又發現，相關薪金已分別於當年3月底及4月底成功透過銀行自動轉帳方式向被告支付。被告至今從沒有向學校歸還上述額外薪金。

被告又涉嫌於2023年5月至6月期間，先後兩次向學校職員訛稱，已獲該校辦學團體及校監批准，從學校銀行戶口提取款項作公務用途，從而詐騙校方向他支付兩筆各6萬港元款項。被告其後涉嫌將上述12萬港元存入其個人銀行戶口作私人用途，而從未以有關款項支付該校任何開支，並於同年12月底離職。