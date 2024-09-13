大埔南坑村夫婦遭匪徒趁風搶劫　5人落網揭朋友糾黨犯案

颱風「摩羯」於9月6日凌晨襲港期間，4名匪徒持開山刀闖入大埔汀角路南坑村一單位，以索帶綁起姓陳(49歲)及姓李(40歲)戶主夫婦搶劫，掠走手袋、首飾、手錶及相機等約80萬港元財物。匪徒亦取走一張有提款功能的信用卡，威逼事主交出密碼，再到200米外一銀行櫃員機提走4萬港元現金。

執法部門經連日調查及翻看大量「天眼」錄影後，成功鎖定劫匪身份及行蹤，昨日(12日)及今日(13日)分別於沙田、葵涌及大嶼山，以涉嫌「搶劫」、「串謀搶劫」、「行使虛假文書」及「車內盜竊」等罪，拘捕5名(29至47歲)涉案男子，他們報稱司機及無業。疑犯分別扮演幕後策劃、負責落手打劫和提供賊車的車主。

當中一名疑犯與事主認識多年，但雙方較少聯絡，亦無特別恩怨，相信他是骨幹成員。匪徒犯案時帶備武器、撬門工具及索帶，犯案前更將賊車套上假牌以逃避追捕，更刻意趁風打劫，利用橫風橫雨作掩蔽，一旦需要打爛玻璃入屋，風雨亦可遮蓋有關聲響，顯示案件屬於有組織及有預謀，執法部門正追查贓物下落。稍後，4名疑犯被暫控一項「搶劫」罪，案件明日(14日)到沙田裁判法院提堂。

據了解，事主為時裝商人，認識他的疑犯疑知道他家底豐厚，不排除因此糾黨入屋搶劫，而事主直至疑犯落網後，始醒覺認識對方。匪徒在屋內逗留約15分鐘，在提款得手後乘賊車離去，該車亦已尋獲。