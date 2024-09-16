北角持武器男子襲母及妻　警員開槍擊斃

昨日(15日)晚上9時許，一名男子在北角一單位襲擊其母親及妻子，警員接報到場，期間事主揮舞利刀及鉸剪，警員遂開槍將其制服，男子中槍後被送往律敦治醫院救治，其後證實死亡，至今日(16日)凌晨5時許，食環署仵工到場將遺體移送殮房。

執法部門表示，現為錦屏街63號一私人天台屋，晚上約9時20分接獲女子報案，指其38歲患情緒病的丈夫病發，襲擊她及68歲母親，母親其後離開單位，她則與兩名租客各自反鎖在房間內待援。

警員抵達現場後，利用母親提供的鎖匙，開啟單位大門，見到事主雙手分別持有菜刀及鉸剪，菜刀長約30厘米長、刀鋒長18厘米。警員以門外牆壁掩護，並多次作出警告事主放下武器，經過多次警告無效，事主更企圖逼近警員以手上武器作出攻擊，在毫無選擇的情況下，其中一位警員開槍，擊中死者胸部中間位置，另一警員在旁擎槍戒備，事主倒臥地上，警員移走其武器，並為事主進行急救，死者約晚上約10時送律敦治醫院搶救，惟至晚上10時39分證實死亡，並相信子彈仍遺在死者身上。

警員經調查後，事主患有情緒病多年，正接受公立醫院治療及有社工跟進，未有發現有家暴紀錄。最近，事主家屬亦發現他情緒不穩，而且漸趨嚴重，有復發迹象。案發時，事主毆打母親，致其頭部受傷及手部骨折，其後，母親及太太均須送院治理，情況穩定。

開槍警員任職約8年，以前未有類似情況下開槍，趕抵現場上樓時只持有盾牌，未及穿上「鐵甲威龍」保護裝備。事發時，事主持武器衝至警員約1.5米，為保障在場所有人的生命安全，警員別無選擇下開槍。

執法部門指，這是一宗不幸事件，並向死者家人予以深切慰問。但另一方面，指警員處理這宗事件冷靜、堅定，而警員使用的武力符合守則，瞄向事主身體最大部分開槍，亦符合國際準則。