外公狎孫越柙出逃　還押至10.8判刑　待索取事主創傷報告

六旬無業漢前年3月趁繼外孫女睡覺時，掀起她上衣和胸圍用手機偷拍，被揭發後承諾刪相。然而他相隔一年後重施故技，趁外孫女睡覺時摸她胸。被告的女兒大義滅親報警，他被控非禮須還押。還押期間他報稱不適，送往伊院治理。豈料，他卻掙脫手銬擺脫追兵，截乘的士試圖返回寓所。涉案男子今（16日）在區域法院承認窺淫、猥褻侵犯及逃離合法羈留罪，須還押至10月8日判刑，以待索取事主創傷報告。

65歲匿名男被告以英文字母「T.F.W.」仍代號。他報稱無業。同意案情指，女童X是被告繼外孫女，案發時12歲，跟被告、被告妻子及被告次女，居於深水埗白田邨某單位。2022年3月22日約凌晨3時，X在睡房睡覺時，被告突然拉高X的上衣和胸圍，再用手機拍攝X胸部約兩分鐘。X被閃光燈及快門聲弄醒，她偷看一眼後假裝睡覺，直到被告離開。X將事件告知同住的被告的次女。被告次女當晚在被告手機內發現32張X胸部的裸照及3段影片，對質之下，被告道歉及承諾刪除所有裸照。

案情續指，2023年6月10日早上，被告再次趁X睡覺時進入其睡房，拉高X的上衣，上下輕掃X右胸逾一分鐘。X假裝睡着，之後告知被告次女，次女同日報警。被告翌日被捕，警誡下稱「我鹹濕影咗幾張相」；警方在他手機中發現兩張X胸部相片。同月13日，被告被控非禮及製作兒童色情物品罪，於九龍城裁判法院提堂，被拒保釋須還押監房。

同月21日，被告因抽筋送往伊利沙伯醫院治療及過夜留醫，並由兩名懲教人員看守，其左手被一副手銬鎖在病床圍欄上。惟翌日凌晨4時，護士看見被告從防火門離開病房，沿後樓梯跑向地下，手扣仍鎖在病床上，沒有被解鎖或破壞痕跡。被告沿加士居道行走，其後登上的士前往白田邨。途中使用司機電話致電妻子及長女求助，均遭拒絕。同日清晨5時許，被告於白田邨附近再次被捕，他警誡下稱「我返緊屋企」。

案件編號：DCCC1287/2023