體外受精治療資助名額　下年度將增至1500個

本港出生率連年下跌，政府去年推出多項措施鼓勵生育，包括增加公營輔助生育服務名額。據當局提交立法會的文件透露，本年度協助有需要人士的體外受精治療資助服務名額，已由往年的1,100個，增加100個至1,200個，並將於下年度再增加300個，至總數1,500個資助服務名額。

港府去年在《施政報告》宣布鼓勵生育措施，包括向有生育困難人士提供幫助，醫管局會增加相關體外受精治療的輔助生育公營資助服務名額，在5年內，由當時每年1,100個治療周期，增加至每年1,800個治療周期，增幅超過60%。

當局向立法會提交的文件介紹醫管局最新服務情況，如2024至25年度相關資助服務名額增至1,200個。考慮到醫生人力、專科培訓等多項因素，局方計劃繼續於2025至26年度，再增加300個資助服務名額，積極配合政府加強支援輔助生育的措施。

現時醫院管理局轄下9間公立醫院均設有婦科專科服務，為有需要人士提供輔助生育服務，當中瑪麗醫院、威爾斯親王醫院及廣華醫院可提供體外受精治療服務。截至今年5月31日，獲轉介後至接受生育評估的輪候時間為6至10個月。有需要的夫婦，在首次體外受精諮詢後至接受治療的等候時間，約2至4個月。