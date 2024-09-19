大灣區航空將開辦德島及仙台航班　更改牌照申請9.27刊憲

空運牌照局就大灣區航空有限公司提出更改牌照的申請，決定將有關牌照更改，更改後的牌照自今日(19日)起生效，至2027年2月20日。有關決定將於9月27日的憲報刊登。根據更改後的牌照，大灣區航空有限公司可營辦編定航程的下列航線，在香港運載乘客、貨物或郵件，無限次往返香港國際機場，當中包括國內航點、日本、東南亞多國等地。

大灣區航空今天宣布推出兩個新航點，進一步擴展其飛行網絡。現時以包機形式營運的日本德島及仙台航線將分別於今年11月16日及12月7日轉為定期航班。德島航線每星期將提供3班航班；仙台則每星期4班。新航線推出後，旅客便可直飛德島及仙台，不用於大阪或東京等主要城市轉乘新幹線列車或內陸航班，令旅程更加輕鬆便捷。

德島位於四國的東北部，不少遊客專程登上眉山俯瞰壯麗的景色，又或前往大鳴門橋或乘坐觀光船欣賞鳴門漩渦，而每年一度的重要節日阿波舞祭的民間舞蹈表演亦甚具可觀性；仙台是宮城縣的首府，也是日本東北部最大的城市，其悉心保存的歷史古蹟可供窺探昔日的武士傳統，例如仙台藩祖伊達政宗的陵廟瑞鳳殿；至於宮城藏王狐狸村，到處會有狐狸漫步，亦是獨特的景點。

大灣區航空所申請的176條航線，包括上海、北京、杭州、成都、南京、廈門、海口、福州、泉州、寧波、天津、重慶、武漢、無錫、昆明、西安、三亞、濟南、大連、青島、貴陽、南寧、瀋陽、湛江、南昌、鄭州、長沙、煙台、銀川、温州、武夷山、廣州、長春、鹽城、太原、合肥、蘭州、石家莊、哈爾濱、烏魯木齊、唐山、呼和浩特、蘇州、南通、常州、徐州、濰坊、鄂州、台北、高雄、台中、台南、東京、大阪、沖繩、福岡、札幌、名古屋、鹿兒島、石垣、高松、廣島、長崎、岡山、米子、首爾、釜山、濟州、大邱、曼谷、布吉、清邁、蘇梅島、甲米、清萊、新加坡、馬尼拉、克拉克、宿霧、伊洛伊洛、達沃、雅加達、登巴薩、泗水、棉蘭、吉隆坡、亞庇、檳城、胡志明市、河內、峴港、芽莊、富國、金邊、暹粒、仰光、斯里巴加灣市、萬象、加爾各答、加德滿都、達卡、烏蘭巴托、塞班島、關島、北海、大同、敦煌、恩施、桂林、海拉爾、淮安、黃山、佳木斯、九寨溝、喀什、拉薩、連雲港、麗江、臨沂、洛陽、芒市、滿洲里、牡丹江、鄂爾多斯、齊齊哈爾、香格里拉、汕頭、萬州、威海、西昌、西寧、忻州、西雙版納、揚州、延吉、宜昌、義烏、榆林、張家界、舟山、遵義、花蓮、秋田、奄美、青森、旭川、福島、函館、花卷、茨城、出雲、北九州、神戶、高知、小松、熊本、釧路、松本、松山、宮古島、宮崎、新潟、帶廣、大分、仙台、下地島、白濱、靜岡、德島、鳥取、富山、山形、山口、古晉、科倫坡、馬累。