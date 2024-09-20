投資推廣署助力日本宜得利家居在港擴充　擬10月進駐樂富

【特約報道】看好本地零售商機，再有海外品牌積極搶攻香港市場！日本傢俬家品零售商宜得利家居(Nitori)一年前在投資推廣署協助下落戶香港，現進一步擴展本地業務，計劃今年10月於九龍傳統住宅區的樂富開設第二間分店，宜得利家居香港事業責任者兼董事大森唯史透露，該企目標在2032年前在本港增設20間門市，以滿足市場需求。

宜得利家居於1967年創立，公司總部位於日本札幌，為日本最大的傢俬和家品連鎖集團之一，於全球擁有超過900間門店，主要銷售各類家品，包括傢俬、裝飾擺設、寢具和廚具等。公司憑藉經濟實惠的產品深得環球消費者歡迎，拓展香港市場更標誌着集團全球增長策略的一個重要里程碑。

港員工精通兩文三語 助吸客

他稱，香港作為區內首屈一指的購物中心和旅遊勝地，除了龐大的本地消費者客群外，數量可觀的訪港旅客更為集團提供了一個理想平台，向全球市場展示公司的產品，以及提升品牌形象；香港擁有出色的物流設施，和強大的零售銷售人才庫亦為公司在本港經營奠定基礎。同時，在香港聘用的員工精通兩文三語，他們能在許多國際性的商業展覽與客人即場交流，因此培養本地員工對集團的全球事業發展有很大幫助。

發揮亞洲樞紐優勢 帶動業務

宜得利家居於2023年在九龍灣的大型商場開設首間旗艦店，該店佔地約兩萬平方呎，提供超過5,500款產品；更在香港經營網店方便顧客購物。大森唯史補充，自香港旗艦店開業以來，訪客一直絡繹不絕，其中又以30至40歲的家庭客人佔比較高。香港零售市場成熟蓬勃，宜得利家居在本地建立據點後，可以更有效地發揮香港作為地區樞紐的優勢，帶動亞洲和其他地區的業務增長。

本地供應鏈配套完善 提高效率

產品除了要兼備質素和性能外，亦需要有具競爭力的價格吸引消費者；公司透過採用垂直整合的業務模式，確保宜得利能夠有效率地設計、製造、運送和銷售其產品。大森唯史指，公司專注於產品開發的員工800人，並有11,000名員工於工廠負責生產。集團大部分產品於內地和東南亞製造，而香港與內地及東南亞的完善物流基礎設施可大大提高供應鏈效率。

助店舖選址招聘 與業界交流

公司於香港聘請約40名員工，負責店舖營運、採購、銷售和市場推廣職務。投資推廣署在店舖選址、員工招聘提供協助，更不時提供與業界的交流機會。

宜得利家居會針對不同市場的需求而開發各類產品，大森唯史稱，創新是該企的核心價值，例如旗下的「N COOL接觸涼感」寢具系列，擁有冰涼觸感，以及出色的吸水和速乾功能，特別適合香港溫暖且潮濕的天氣，希望顧客能在不用冷氣的情況下舒適睡眠。

經濟發展之餘亦要講求環保，港府亦提出2050年實現淨零碳排的目標，他說，集團在可持續環境發展的理念與港府有共同目標，公司實施多項環保措施推動可持續發展，包括使用環保物料開發產品、減少產品包裝和縮小包裝尺寸以簡化運輸流程，致力減少廢物和溫室氣體排放量，目標是在2050年前實現碳中和。