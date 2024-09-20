青年吸毒人數上升　新型毒品「太空油」現流行趨勢

禁毒常務委員會今日（20日）公布香港上半年的吸毒數字和毒品情況，21歲以下青年吸毒情況出現上升。此外，吸毒青年中有相當部分的人是吸食新型毒品「太空油」。醫生表示，「太空油」是毒販巧立名目、對毒品的一種掩飾伎倆。

禁常會公布的數據顯示，今年上半年21歲以下青年被呈報的吸毒人數由去年同期394人上升至452人，當中近75人吸食「太空油」。在該群組中，最常被吸食的毒品依次為大麻及可卡因，「太空油」則首次被呈報成為第3位最常被吸食的毒品。

禁常會主席醫生李國棟表示，「太空油」事實上是一種非法混入有害物質的煙油，雖然無標準成分，但它通常含有一種名叫依托咪酯的成分。該成分是須醫生處方的麻醉劑。依托咪酯受法例管制，屬第1部毒藥。李國棟還表示，除依托咪酯外，「太空油」亦可能混入其他毒品，包括大麻、「冰毒」和氯胺酮(俗稱「K仔」)等。「太空油」會嚴重損害身心健康，包括令人上癮、失憶、抽搐、昏迷，甚至死亡。他續指，以電子煙吸入「太空油」等同吸毒，無論依托咪酯還是其他毒品，均受現行法例嚴格監管，大家切勿以身試法，還奉勸年輕人需對「太空油」提高警覺。

此外，2024年上半年被呈報的整體吸毒人數較2023年同期下降，2024年上半年涉及毒品罪行的被捕人數較2023年同期也有下跌，由1,791人下降至1,611人，當中主要涉及的毒品包括大麻和可卡因。